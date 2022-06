Tin nóng 16/6: Người phụ nữ chết bất thường trong nhà nghỉ

Người phụ nữ chết trong nhà nghỉ với vết thương trên cổ: Sáng 16/6, quản lý ở một nhà nghỉ tại phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước phát hiện bà T.T.B.P. (58 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng vệ sinh. Tại hiện trường còn có 1 con dao dính máu, trước cổ nạn nhân có vết thương chảy máu. Bịt mặt dùng dao khống chế người phụ nữ, cướp tiền tại ATM: Đặng Bảo Tài (SN 1993, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) ngụy trang bịt kín mặt khống chế người phụ nữ tại cây ATM địa bàn TP Bảo Lộc, cướp 2 triệu đồng của nạn nhân. Ngày 16/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ Tài để điều tra, làm rõ. Đột nhập nhà, phá két sắt trộm tài sản: Biết bà Cao Thị Dưỡng (SN 1971 ở khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về quê nên Chu Văn Hùng (SN 2000, quê Nghệ An) đã đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm 335 triệu đồng và nhiều trang sức bằng vàng. Ngày 16/6, Viện KSND huyện Côn Đảo đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chu Văn Hùng. Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa ngã từ tầng 5 tử vong: Ngày 16/6, ông Nguyễn Ngọc Túy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, ông L.X.M. (Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa) đi tập thể dục khu vực cầu thang bộ tầng 5 nhà riêng ở phường Đông Vệ (Thanh Hóa) thì ngã cầu thang xuống đất rôi tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mạo nhận người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông để trộm xe: Khi nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP Bảo Lộc, Lâm Đồng phải vào cơ sở y tế để khâu vết thương, Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai) mạo nhận là em trai của người này, đứng ra dàn xếp vụ việc rồi trộm cắp chiếc xe máy. Ngày 16/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa bắt giữ đối tượng này. Được cho ngủ nhờ, cô gái trẻ bị hàng xóm hiếp dâm: Thấy N.Y.N. (SN 2004, ở Lạng Sơn) không có chìa khóa phòng trọ tại ở TP Bắc Gang do bạn ở cùng đi về quê nên Lường Văn Phái (SN 1999, ở Sơn La) đã bảo N. sang phòng trọ của mình ngủ, sau đó Phái đi làm. Đến sáng hôm sau, khi Phái đi làm về thấy N. đang nằm ngủ trên giường nên đã hiếp dâm nạn nhân. Chém 2 người trọng thương, trên đường bỏ trốn: Do mâu thuẫn tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, Trần Bá Nhã (SN 1993, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) dùng dao chém gục 2 người rồi trốn chạy huyện Phú Lộc. Khi dừng rút tiền tại trạm ATM trên đường, đối tượng Nhã bị công an bắt giữ. Chiều 16/6, Công an huyện Phú Lộc cho biết đang tạm giữ Nhã để điều tra, làm rõ. Va chạm giữa xe tải, xe máy và xe ba gác, 2 người tử vong: Sáng 16/6, xe tải do anh Nguyễn Chí Tiến (SN 1996, ở Quảng Trị) điều khiển khi đến địa phận TX Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) đã va chạm với xe máy do ông K.C.L. (SN 1953) điều khiển chạy cùng chiều, rồi tiếp tục va vào xe ba gác do ông L.V.P. (SN 1964) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả khiến ông ông K.C. L. và ông L.V.P. tử vong. >>> Xem thêm video: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

