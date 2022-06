Tin nóng 15/6: Dụ thiếu nữ 13 tuổi vào nhà nghỉ rồi sát hại, hiếp dâm

Dụ nữ sinh 13 tuổi vào nhà nghỉ rồi sát hại, hiếp dâm: Võ Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) rủ em T.T.M.P. (13 tuổi) vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục nhưng bị chống cự, Khang siết cổ người này đến chết, sau đó giao cấu, cướp tài sản nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngày 15/6, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Khang. Người đàn ông tử vong với nhiều vết chém trên người: Khuya 13/6, ông T.K.D. (45 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) trong tình trạng trên người có nhiều vết thương chạy xe gắn máy vào nhà một người dân tại thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp sau đó ngất xỉu tại chỗ. Ông D. được người dân đưa đi cấp cứu. Đến sáng 15/6, ông D. đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Cha bị đánh, con rủ bạn đâm chết người: Nhớ lại việc bố mình bị ông Từ Khắc Duy (45 tuổi) đánh 5 tháng trước, Nguyễn Văn Sang (23 tuổi) mang theo dao Thái Lan rồi rủ Nguyễn Hữu Nghị (25 tuổi) và Trần Xuân Giang (22 tuổi, cùng quê Bình Phước) đâm nạn nhân. Ngày 15/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng này để điều tra về hành vi giết người. Dựng chuyện bị bệnh hiểm nghèo để lừa tiền từ thiện: Nguyễn Thị Mỹ Siêu (SN 1995) sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài viết với nội dung mình mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền điều trị, từ đó tiếp nhận sự giúp đỡ của hàng trăm người. Ngày 15/6, Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông thông báo tìm bị hại trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng này. 'Cây cô đơn' cạnh hồ Tây bất ngờ bị chặt trộm: Ngày 15/6, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đang xác minh, truy tìm người đã có hành vi chặt "cây cô đơn" tại khu vực hồ Tây. Được biết, "cây cô đơn" mọc tại một bãi đất trống ven hồ Tây (gần phủ Tây Hồ). Những năm vừa qua, khu vực này là một địa điểm check in nổi tiếng của nhiều bạn trẻ ở Hà Nội. Sau tiếng nổ, chạy ra phát hiện 2 xe ô tô bị lửa thiêu rụi: Rạng sáng 15/6, khi đang ngủ trong nhà thì anh Trần Văn Sơn (37 tuổi, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì phát hiện cháy, ngọn lửa đã bao trùm khu vực nhà kho để xe ô tô, xe máy của mình nên hô hoán hàng xóm tới ứng cứu. Do lửa bùng lên mạnh, nên khi được khống chế đã thiêu rụi 2 chiếc ô tô và 2 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Vợ tử vong, chồng bị thương khi băng qua đường: Sáng 15/6, bà Trần Lý Cú (65 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cùng chồng di chuyển bằng xe máy khi đến đoạn giao cắt giữa Quốc lộ 1 và đường 30-4 (thị trấn Trảng Bom), người chồng chạy xe tốc độ chậm bên làn ô tô để chuẩn bị băng qua đường thì bất ngờ va chạm với xe tải cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà Cú tử vong tại chỗ. Người chồng bị thương được đưa đi cấp cứu. Bắt 12 đối tượng thuê phòng VIP hát karaoke và sử dụng ma tuý: Chiều 15/6, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke Sơn Hà thuộc phường Phú Thượng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng tại các phòng VIP của quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh ma túy cho thấy 12/12 đối tượng đều dương tính với ma túy. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

