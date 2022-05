Tin nóng 15/5: Chém bạn nhậu trọng thương vì trêu ghẹo người yêu mìnhh

Chém bạn nhậu trọng thương vì dám trêu ghẹo với người yêu mình: Trong quá trình nhậu tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Trương Hoàng Biểu (SN 1997, trú ở Bình Định) thấy Vũ Đức M.,(SN 1992, ở Thái Nguyên) luôn trêu ghẹo bạn gái mình nên đã bực tức cầm dao chém nạn nhân trọng thương. Ngày 15/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang tạm giữ Biểu để điều tra, làm rõ. Bắt gã đàn ông dâm ô bé gái hàng xóm: Hồ Dễ (52 tuổi, trú tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi nhậu về thấy 2 cháu nhỏ hàng xóm đang chơi không có người lớn ở nhà nên đã lẻn vào và thực hiện hành vi dâm ô với 2 cháu nhỏ này. Ngày 15/5, Công an quận Liên Chiểu cho biết đã bắt tạm giam Hồ Dễ để điều tra về hành vi 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'. Bảo vệ bưu điện chết trong phòng: Sáng 15/5, một giao dịch viên của Bưu điện huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khi đến trụ sở cơ quan thì bất ngờ phát hiện ông L.Q.S (SN 1958, là bảo vệ bưu điện) tử vong trong phòng bảo vệ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định ông S tử vong trước đó nhiều giờ, phòng làm việc không có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. (Ảnh minh hoạ) Người phụ nữ bị khởi tố vì làm giả thương hiệu nổi tiếng: Do hám lời, Nguyễn Thị Thu (trú huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã nhận gia công hơn 1.700 chiêc áo khoác thành phẩm giả nhãn hiệu Adidas... Ngày 15/5, Công an huyện Thanh Miện cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trên cầu kèm lời xin lỗi: Ngày 15/5, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lao Cai cho biết trên địa bàn vừa tiếp nhận 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton trên cầu Suối Nhuần. Trong thùng để lại lá thư có nội dung ghi lại ghi ngày, tháng, năm sinh và lời xin lỗi vì không có điều kiện chăm sóc cháu bé. Hay đòi 'quan hệ', người đàn ông chạy xe ôm bị chém trọng thương: Do ông P. (67 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội), làm nghề xe ôm hay đe dọa, đánh và đòi quan hệ tình dục với Nguyễn Thị Tú Oanh (38 tuổi, ở Thanh Hóa) nên đối tượng đã dùng dao chém 3 nhát vào cổ ông P. khiến nạn nhân gục tại chỗ xảy ra tại quận Hai Bà Trưng. Ngày 15/5, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang tạm giữ Oanh để điều tra, làm rõ. Cháy lớn ở xưởng vật liệu xây dựng tại Hà Nội: Trưa 15/5 tại Công ty TNHH Xây dựng vật liệu mới Hoàng Thành thuộc xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Sau khoảng một giờ, ngọn lửa được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khoảng 600 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi cùng nhiều vật liệu xây dựng. >>> Xem thêm video: Cầm dao chém bạn chung giường tới tấp chỉ vì không đòi được gối ngủ. Nguồn: ANTV.

