Tin nóng 14/7: Hỏi không trả lời, dùng rựa chém chết hàng xóm

Hỏi không trả lời, dùng rựa chém chết hàng xóm: Lê Hoài Hận (SN 1985, huyện Thoại Sơn, An Giang) thấy hàng xóm là ông Phan Văn Sơn (SN 1970) xây nhà, mái tôn lấn qua vách tường nhà Hận. Bực tức, Hận cầm rựa qua nhà ông Sơn, tuy nhiên khi hỏi chuyện ông Sơn không trả lời, Hận dùng rựa chém chết hàng xóm. Ngày 14/7, Hận bị Công an tạm giữ.

Bị xử phạt vì đăng "đồ chơi tình dục" câu like bán hàng: Ngày 14/7, B.K.T. (SN 1985; Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bị cơ quan công an xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng tải hình ảnh dâm ô, đồi trụy, sextoy, "đồ chơi người lớn"... để câu like bán hàng.

Công an phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng: Tối 13/7, Công an xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội) phát hiện 1 bé trai sơ sinh nặng 3,7kg bị bỏ rơi ngoài cánh đồng. Trong mảnh giấy mẹ bé để lại cho biết, cháu sinh 9/7/2021, và nhờ ai có điều kiện chăm nuôi cháu. Vác dao chém đối tác chung tiền kinh doanh game bắn cá: Mâu thuẫn khi góp vốn kinh doanh game bắn cá, Hoàng Trần Nga (SN 1990, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) dùng dao chém chị D.T (SN 1980) gây thương tích 48%. Ngày 14/7, Nga bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích".

Cho học sinh vay nặng lãi 240%/năm: Từ tháng 5 - 7/2021, Nguyễn Văn Đoàn (SN 1997, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho 50 người trong đó chủ yếu là học sinh vay tiền với lãi suất 240%/năm (tương đương 7.000 đồng/1 triệu/ngày). Tổng tiền Đoàn cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu. Ngày 14/7, Đoàn bị CA Yên Thành bắt giữ. Hai người tử vong do đuối nước ở Hồ Tây: Tối 13/7, một nhóm 4 người rủ nhau dạo chơi bằng xuồng máy ở Hồ Tây (thị trấn Di Linh, Lâm Đồng) thì xuồng lật, 4 người rơi xuống nước. Ba người bơi được vào bờ, còn anh Nguyễn Văn Q. (37 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh) mất tích. Trưa 14/7, anh Q. vẫn chưa được tìm thấy. Lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một số người dân, Trần Tuấn Anh (SN 1989, Hưng Yên) và Lê Văn Đạt (SN 1989, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lừa nhiều người đi xuất khẩu lao động Slovakia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngày 14/7, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố 2 đối tượng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Thủ kho" tham ô 22 tấn tôn thép bán giá 193 triệu để tiêu xài: Hoàng Văn Kiên (1982, trú TP Hải Dương) được Công ty cổ phần Lilama 693 giao nhiệm vụ quản lý, xuất, nhập vật tư, thiết bị phục vụ dự án. Lợi dụng quyền hạn, Kiên bán 11 tấm tôn thép trong quá trình thi công dự án xây dựng và lắp đặt dây chuyền 3 thuộc huyện Thanh Liêm, Hà Nam, thu lợi 193 triệu đồng. Ngày 14/7, Kiên bị CA Thanh Liêm bắt tạm giam. >>>>> Xem thêm video: Mâu thuẫn, một nam sinh chém người tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

