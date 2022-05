Tin nóng 14/5: Vợ đầu thú vì ám ảnh giết chồng, dìm xác dưới ao

Người vợ đầu thú vì ám ảnh giết chồng: Ngày 14/5, Công an Cà Mau đang điều tra vụ án vợ giết chồng, giấu xác dưới ao. Bà S.T.H (46 tuổi, trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) vừa đến cơ quan công an đầu thú việc giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi). Bà H. khai cách đây 4 tháng, khi mâu thuẫn đã lấy dao chém chồng nhiều nhác, dẫn đến tử vong, sau đó kéo xác dìm xuống ao cạnh nhà. Do bị ám ảnh bởi vụ việc mà mình gây ra nên đến công an địa phương đầu thú.



Tắm biển Mũi Né, 4 du khách Hà Nội gặp nạn, 2 người tử vong: Chiều 13/5, 4 du khách đến từ Hà Nội xuống tắm biển tại bãi Đá Ông Địa (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Sau đó khoảng 30 phút, nhóm người này bị sóng cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người vào bờ. Hai người còn lại là anh N.N.Q (31 tuổi) và P.H.H (30 tuổi) bị sóng cuốn ra xa và thi thể đã được tìm thấy vào chiều tối cùng ngày.

Phát hiện thi thể nam thanh niên ở hồ Thành Công (Hà Nội): Sáng 14/5, người dân đi tập thể dục ven hồ Thành Công ( TP Hà Nội) phát hiện 1 thi thể nam thanh niên. Sau đó cơ quan chức năng đã vớt được thi thể lên bờ. Nạn nhân khoảng 24 tuổi, nhà ở gần hồ và hay thường xuyên ra khu vực này tập thể thao. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ.

Giám định thương tật người lái xe Mercedes tông chết người ở Bình Thuận: Sáng 14/5, PC02 - Công an tỉnh Bình Thuận (PC02) đã đưa Phạm Văn Nam – người lái xe Mercedes tông chết người ở Phan Thiết và anh X., bạn của Nam đến Trung tâm Pháp y tỉnh để giám định thương tật. Kết quả ban đầu cho thấy, Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu. Còn anh X bị xây sát ở tay, xưng tấy vùng đầu và gáy cổ. Trước đó, rạng sáng 12/5, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nhóm của Hà Xuân Hải đã đuổi theo và đánh tới tấp vào nhóm của Nam. Nam đã lên xe ô tô điều khiển nhiều vòng tông vào nhóm đi xe máy khiến làm Hà Xuân Hải (SN 1979) tử vong tại chỗ.

Chém 'người tình' U70: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tú Oanh (38 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Giết người. Do mâu thuẫn, sáng 9/5,Oanh mua con dao rồi tìm đến khu vực ông P. thường hay đứng chờ khách. Sau đó, Oanh nhờ ông P. chở sang khu vực hồ Ba Mẫu với giá 20.000 đồng. Đến đường Lê Duẩn, Oanh bất ngờ rút dao chém 3 nhát vào cổ ông P., khiến nạn nhân gục tại chỗ và hiện vẫn đang hôn mê. Oanh khai động cơ chém trọng thương người đàn ông là do thường xuyên bị ông này đe dọa, đánh và đòi quan hệ tình dục. Chém bạn nhậu vì người yêu bị sờ soạng: Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Trương Hoàng Biểu (25 tuổi, Bình Định) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Tối 11/5, Biểu cùng bạn gái tổ chức nhậu với nhóm bạn tại một bãi giữ xe trên đường An Thượng 28 (phường Mỹ An). Tại đây, M. (30 tuổi, quê Thái Nguyên) liên tục trêu ghẹo, sờ soạng bạn gái Biểu dẫn đến Biểu và M xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Biểu nhặt con dao trên vỉa hè đường Mai Thúc Lân, Khi tiếp tục cự cãi với M., Biểudùng con dao chém vào vùng mặt của M.

Nổ súng bắt kẻ cướp giật tài sản: Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM vừa bàn giao đối tượng Trần Xuân Tuấn (SN 1989, quận 3) cho Công an quận Phú Nhuận điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trưa 13/5, Tuấn bị các trinh sát đội 3 (PC02) phát hiện lái xe xe máy áp sát cướp giật dây chuyền của 1 người phụ nữ trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Cảnh sát đã truy đuổi và nổ súng chỉ thiên, bắt giữ Tuấn. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

