Tin nóng 15/12: 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6

3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6: Lãnh đạo UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, công an đang điều tra vụ một nữ sinh lớp 6 nghi bị 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) có hành vi xâm hại tại nhà vệ sinh của trường. Theo điều tra bước đầu, sự việc xảy ra từ giữa tháng 11, ba nam sinh lớp 8 nghi đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực vệ sinh trong Trường THCS Nghĩa Thắng. Phát hiện bộ xương người trong lúc đi hái nấm: Trưa 15/12, trong lúc đi hái nấm, 2 người đàn ông ở phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tá hỏa phát hiện bộ xương người tại khu vực khối phố Đoan Trai nên lập tức báo chính quyền địa phương. Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, trên người có một áo thun, cạnh đó là nón bảo hiểm. Khu vực phát hiện thi thể gần khu dân cư, tuy nhiên xung quanh có nhiều mồ mã nên ít người qua lại. Một trang trại chăn nuôi lợn bị hỏa hoạn: Đêm 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh, bà Hoàng Thị Tuyết (xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến hàng nghìn con lợn chết, nhiều con bị thiêu cháy nằm la liệt. Được biết, trang trại lợn của vợ chồng bà Tuyết mới đầu tư xây dựng được 2 năm nay. Hiện nay trang trại đang nuôi 600 con lợn thịt đã đạt cân nặng khoảng 20kg/con và gần 700 con lợn đã đạt trọng lượng 45-50kg/con. 'Ma men' vô cớ cầm dao đâm ba người nguy kịch: Mạc Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã dùng dao đâm nguy kịch 3 người đi đường. Bước đầu, Công an xác định, giữa Sơn và các nạn nhân không có mâu thuẫn với nhau. Sơn sống một mình, từ trước đến nay chưa có tiền sử, bệnh lý về thần kinh, là người nghiện rượu nặng và luôn trong tình trạng say xỉn. Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn. Tạm giữ công nhân đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty: Ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Bùi Văn Minh (SN 1968, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, người đàn ông phục trước công ty rồi dùng đao đâm đồng nghiệp và nhân tình. Hậu quả nam đồng nghiệp chết, nhân tình bị thương. Cậu vác dao chém cháu sau chầu rượu: Sau chầu rượu, người cháu là Vi Văn Kh. (36 tuổi) say quá nên nằm ngủ tại chỗ còn Hà Văn Đức (52 tuổi, trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) xuống bếp nấu cơm. Nghĩ cháu chửi mình, Đức vác dao lên nhà chém nhiều nhát vào người cháu đang ngủ khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 15/12, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án Đức 8 năm tù về tội Giết người. Bắt giữ nam thanh niên cùng nhiều súng đạn và thuốc nổ: Ngày 15/12, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu phối hợp đã bắt giữ Lường Văn Quý (SN 1989, trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Vật chứng thu giữ: 2 khẩu súng Săm Lếch đã cưa nòng, 1 khẩu súng ngắn, 19 viên đạn các loại, 39 hạt nổ, 1 gói thuốc nổ cùng một số vật chứng liên quan. >>> Xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao. Nguồn: ĐTHĐT.

