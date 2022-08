Tin nóng 15/8: Cãi nhau khi ăn hủ tiếu, người phụ nữ bị chém vào đầu

Cãi nhau khi ăn hủ tiếu, người phụ nữ bị chém vào đầu: Khoảng 7h30 sáng 15/8, bà N.N.L. (48 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) đi bộ trên đường thì bị Mai Văn Sáng (ngụ cùng địa phương) cầm dao, búa xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến bà L. bị vỡ xương sọ, xuất huyết não. Sau khi gây án, Mai Văn Sáng đến cơ quan công an đầu thú và khai trước đó có cự cãi với bà L. trong lúc ăn hủ tiếu. Sáng 15/8, Mai Văn Sáng thấy bà L. đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém nạn nhân. Giải cứu 3 người mắc kẹt trong Homestay bị cháy: Vụ cháy xảy ra khoảng 9h08 ngày 15/8 tại Homestay ASIA trên đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN đã nhanh chóng có mặt và giải cứu được 10 người đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Đến 9h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thiệt mạng vì mượn cái điếu cày: Nạn nhân vụ việc là T.Đ.T (SN 1998, trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).Nghi phạm được xác định là B.V.H (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình). Vào ngày 14/8 nhóm của anh B.V.H đang ngồi uống nước tại một quán ven đường thuộc thôn Chợ Đập, thì anh T.Đ.T (nạn nhân) và các bạn cũng đến đây uống nước. Sau khi hỏi mượn điếu cày hút thuốc không được, hai bên đã xảy ra xô xát. Lúc này anh B.V.H dùng ống điếu đập vào người T.Đ.T khiến nạn nhân tử vong. Cãi nhau khi chơi bi-a, nam thanh niên bị chọc gậy vào mắt, nguy kịch: Mới đây, anh Hà Văn S. (SN 1982; ngụ thôn Tiến, xã Quảng Nham) và Ngô Văn Năm (SN 1987, ngụ thôn Đức, xã Quảng Nham) rủ nhau chơi bi-a. Khi 2 bên đang chơi thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Ngô Văn Năm cầm gậy chơi bi-a chọc thẳng vào mắt anh S. Bị chọc vào chỗ hiểm. Do vết thương nặng, anh S. được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, anh S. bị bệnh viện trả về do đã chết não. Hiện Ngô Văn Năm đang bị công an tạm giữ để điều tra. Mâu thuẫn trong lúc ăn cưới dùng dao cứa cổ đối phương: Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Nghị (SN 1991, trú ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Người bị hại là anh Đặng Văn Sáng (SN 1994), cũng trú ở huyện Sóc Sơn và có họ hàng gần với bị cáo. Theo cáo trạng, ngày 17/11/2018, Nghị và anh Sáng được mời ăn cưới nhà hàng xóm, trong lúc ăn cưới thì 2 người xảy ra cãi vã, Nghị cầm dao cứa vào cổ anh Sáng. Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không tử vong. Đặng Văn Nghị bị phạt 7 năm tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game: (Nguồn: THĐT)

Cãi nhau khi ăn hủ tiếu, người phụ nữ bị chém vào đầu: Khoảng 7h30 sáng 15/8, bà N.N.L. (48 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) đi bộ trên đường thì bị Mai Văn Sáng (ngụ cùng địa phương) cầm dao, búa xông đến chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến bà L. bị vỡ xương sọ, xuất huyết não. Sau khi gây án, Mai Văn Sáng đến cơ quan công an đầu thú và khai trước đó có cự cãi với bà L. trong lúc ăn hủ tiếu. Sáng 15/8, Mai Văn Sáng thấy bà L. đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém nạn nhân. Giải cứu 3 người mắc kẹt trong Homestay bị cháy: Vụ cháy xảy ra khoảng 9h08 ngày 15/8 tại Homestay ASIA trên đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN đã nhanh chóng có mặt và giải cứu được 10 người đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Đến 9h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thiệt mạng vì mượn cái điếu cày: Nạn nhân vụ việc là T.Đ.T (SN 1998, trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).Nghi phạm được xác định là B.V.H (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình). Vào ngày 14/8 nhóm của anh B.V.H đang ngồi uống nước tại một quán ven đường thuộc thôn Chợ Đập, thì anh T.Đ.T (nạn nhân) và các bạn cũng đến đây uống nước. Sau khi hỏi mượn điếu cày hút thuốc không được, hai bên đã xảy ra xô xát. Lúc này anh B.V.H dùng ống điếu đập vào người T.Đ.T khiến nạn nhân tử vong. Cãi nhau khi chơi bi-a, nam thanh niên bị chọc gậy vào mắt, nguy kịch: Mới đây, anh Hà Văn S. (SN 1982; ngụ thôn Tiến, xã Quảng Nham) và Ngô Văn Năm (SN 1987, ngụ thôn Đức, xã Quảng Nham) rủ nhau chơi bi-a. Khi 2 bên đang chơi thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Ngô Văn Năm cầm gậy chơi bi-a chọc thẳng vào mắt anh S. Bị chọc vào chỗ hiểm. Do vết thương nặng, anh S. được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, anh S. bị bệnh viện trả về do đã chết não. Hiện Ngô Văn Năm đang bị công an tạm giữ để điều tra. Mâu thuẫn trong lúc ăn cưới dùng dao cứa cổ đối phương: Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Văn Nghị (SN 1991, trú ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Người bị hại là anh Đặng Văn Sáng (SN 1994), cũng trú ở huyện Sóc Sơn và có họ hàng gần với bị cáo. Theo cáo trạng, ngày 17/11/2018, Nghị và anh Sáng được mời ăn cưới nhà hàng xóm, trong lúc ăn cưới thì 2 người xảy ra cãi vã, Nghị cầm dao cứa vào cổ anh Sáng. Do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không tử vong. Đặng Văn Nghị bị phạt 7 năm tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game: (Nguồn: THĐT)