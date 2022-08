Tin nóng 14/8: Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường tử vong vì tai nạn

Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường tử vong vì tai nạn: Ngày 14/8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, chiều 13/8, trên tuyến đường Cao Văn Lầu, phường 2 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đại tá T.T.S. (69 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh) điều khiển xe máy bất ngờ va chạm với xe khách mang BKS 94B-005.98 chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ông S. bị cuốn vào gầm xe khách rồi tử vong. Triệt phá đường dây bóng đá giao dịch trên 40 tỷ mỗi tháng: Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn 40 tỷ đồng. Đường dây cá độ bóng đá này do Lê Quốc Hoàng (39 tuổi, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) cầm đầu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ trên 130 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Xuồng chở dầu cháy rụi trên vùng biển Móng Cái: Ngày 14/8, vị chỉ huy một đơn vị chuyên trách ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, chiều 13/8, tại khu vực bến Mũi Ngọc thuộc vùng biển phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, chiếc xuồng do anh N.V.C. (41 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái, người bán dầu trên địa bàn) điều khiển, chở khoảng hơn 1.000 lít dầu, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thiệt hại tài sản sau vụ cháy chưa được thống kê và cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp để điều tra làm rõ. Bé trai 3 tuổi trượt chân đuối nước ở ao nhà: Ngày 14/8, thông tin từ UBND xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều 13/8, anh Bùi Văn Q. (bố của cháu V. 3 tuổi, trú tại xóm Thanh Yên, xã Tân An) đi chợ về thì không thấy con đâu. Anh đi tìm thì phát hiện vết trượt ở ao trong vườn nhà. Nghi có việc chẳng lành, anh Q. nhảy xuống ao và tìm thấy cháu V đã tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể bé được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Đâm chết 'quân sư' vì mách nước cờ tướng hiểm: Bực vì chủ nhà là ông T.V.T. (SN 1969, ngụ xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ cho đối thủ nước cờ hiểm dẫn tới thua ván cờ tướng, Trần Đức Phụng (SN 1950, trú cùng địa phương) đã lấy dao truy sát, đâm chết chủ nhà. Ngày 14/8, thông tin từ UBND xã Trường Lâm cho biết, sau khi đâm chết người, Phụng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Khởi tố 'nữ quái' chuyên lừa đảo điện thoại của lái 'xe ôm': Phạm Hồng Thúy (SN 1972, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) lấy lý do cần chụp ảnh hàng hóa nên mượn nạn nhân chiếc điện thoại di động. Nhân lúc người lái 'xe ôm' sơ hở, “nữ quái” này đã nhanh chân biến mất. Với mánh khóe của mình, Thúy đã gây ra trót lọt 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14/8, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Thuý. Truy bắt 2 thanh niên đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn: Trong lúc uống bia tại quán bi da, Nguyễn Đức Triệu (SN 1994) và Nguyễn Quang Vinh (SN 1997, cùng trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xảy ra mâu thuẫn với anh P. V. H. (trú cùng địa phương). Triệu đã dùng dao đâm anh H. tử vong rồi sau đó bỏ trốn. Ngày 13/8, Công an huyện Chư Prông cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt 2 đối tượng này. Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe ô tô đâm vào cây xăng ở Hà Nội: Liên quan đến vụ việc lái xe ô tô đâm vào cây xăng đường Láng khiến 8 người bị thương, ngày 14/8, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ', theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

