Tin nóng 13/8: Cướp tiệm vàng ở Quảng Nam, đến nhà trưởng công an ở Đà Nẵng đầu thú

Dùng cuốc cướp tiệm vàng đến nhà Trưởng Công an huyện đầu thú. Chiều 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đã đến nhà Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Nam Giang tại TP Đà Nẵng để đầu thú khai nhận hành vi cướp tiệm vàng. Trưa cùng ngày, Tú điều khiển xe máy BKS 92S1-043.85 đến tiệm vàng K.Nh. tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ rồi xông vào tiệm vàng, dùng cái cuốc mang theo đập bể kính tủ vàng cướp 3 khay vàng tây, tổng trọng lượng khoảng 11 cây vàng rồi sau đó tẩu thoát. 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở Ninh Thuận. Vụ cháy nhà 2 tầng xảy ra lúc 10h sáng 13/8 tại hẻm 4 đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong căn nhà có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ bên trong. Đến gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Ninh Thuận đã đưa được người chồng ra ngoài để cấp cứu, riêng vợ và 2 con của người này vẫn đang kẹt bên trong. Vụ cháy khiến cả 3 nạn nhân tử vong. Để nhân viên tự thỏa thuận bán dâm, quản lý quán massage bị khởi tố. Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Thùy (47 tuổi, ở huyện Cầu Kè) điều tra về tội Chứa mại dâm. Ngày 31/7, Công an huyện Cầu Kè kiểm tra cơ sở massage ở xã Thạnh Phú và phát hiện 3 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Thùy khai việc mua, bán dâm do các nhân viên tự thỏa thuận với khách khi họ có nhu cầu. Phát hiện hơn 60 dân chơi dương tính ma túy tại bar Playhouse. Rạng sáng 13/8, Công an quận Lê Chân kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra, hàng chính quán bar Playhouse ở đường Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Nguồn tin cho biết, cảnh sát đã đưa hơn 100 đối tượng về cơ quan công an để tiến hành xác minh, phận loại… Qua test nhanh, khoảng 60 "dân chơi" có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện. (Nguồn: NLĐ) Bức xúc vì bị quỵt nợ, đổ xăng đốt nhà hàng xóm. Ngày 13/8, Công an TP Đà Nẵng bắt Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) do có hành vi phóng hỏa đốt nhà bà N.T.H. (47 tuổi, hàng xóm của Nông). Nông khai do chồng bà H. vay tiền nhưng không trả. Nhiều lần người này sang nhà đòi nợ, bị đuổi về nên ấm ức trong lòng nên nghĩ cách đốt nhà bà H. để cho mọi người chết cháy. Khoảng 2h ngày 10/8, người đàn ông này đã mang xăng đốt nhà bà H rồi lấy xe máy chạy về nhà. Bí thư Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm vụ cướp bánh trung thu. Ngày 13/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cướp bánh Trung thu. Trước đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản là Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng sinh năm 2001, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) và Nguyễn Đức Trí Dũng (SN 2000, ngụ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một). Vụ cướp xảy ra lúc 3h sáng 13/8, tại quầy bánh trung thu của ông C phường Phú Hòa, các đối tượng đã cầm hung khí đe dọa cướp 5 hộp bánh trung thu và 5 lồng đèn nhựa. Vợ đâm chết chồng chỉ vì nghi lấy 500 ngàn đồng. Ngày 13/8, Công an Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1982, tạm trú phường 5) về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án xảy ra chiều 29/7, Hằng và chồng là anh Đặng Hải Triều mâu thuẫn, đánh nhau. Hằng cầm dao đâm nhiều nhát vào chồng dẫn đến tử vong. Hằng khai, ngày xảy ra án mạng, Hằng đi chợ mua thực phẩm cho gia đình phát hiện mất 500 ngàn đồng. Nghi ngờ ông Triều lấy nên cự cãi đánh nhau dẫn đến sự việc trên. >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: THĐT

