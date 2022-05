Tin nóng 13/5: Dùng gạch đánh cụ bà 68 tuổi bất tỉnh rồi hiếp dâm

Dùng gạch đánh cụ bà 68 tuổi bất tỉnh rồi hiếp dâm: Sau khi nhậu xong trên đường về Y Tơng H'Đơk (32 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) áp sát và lấy gạch đánh cụ bà Đ.T.T. (68 tuổi, ngụ phường Ea Tam) bất tỉnh rồi kéo vào hẻm 233, phường Ea Tam để hiếp dâm. Ngày 13/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ H'Đơk để điều tra, làm rõ. Về thăm mẹ, người đàn ông bị kẻ tâm thần sát hại: Trong quá trình ông Nguyễn Đình S. (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) về thăm mẹ tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã bị Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, trú xã Sơn Lâm) có biểu hiện tâm thần đánh tử vong. Ngày 13/5, Công an huyện Hương Sơn cho biết vừa bắt giữ Nhung để điều tra, làm rõ. Khởi tố lái xe taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga: Ngày 13/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã quyết định khởi tố bị can Trần Quốc Hưng (34 tuổi, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Hưng là lái xe taxi, bị cáo buộc đã chiếm hoạt 2 điện thoại di động của 2 nữ du khách người Nga ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Vác súng thể thao đi bắn bò hàng xóm để lấy thịt: Nguyễn Tiến Việt (39 tuổi, trú tại phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) nhìn thấy đàn bò thả rông của hàng xóm đang ăn ở bãi cỏ nên đã dùng khẩu súng hơi thể thao bắn chết một con với mục đích đưa về mổ lấy thịt. Ngày 13/5, Công an phường 5 cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP Đông Hà để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cô gái bị người tình nhốt, đánh vì nhắn tin cho người yêu cũ: Chiều 12/5, Nguyễn Thái Cường (37 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) phát hiện chị P.T.D. (28 tuổi, quê ở Tây Ninh) nhắn tin với người yêu cũ đã nổi cơn ghen tuông, nhốt chị Đ. trong phòng, đánh đập dã man. Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ. Đi tỉa cây thuê, người đàn ông bị điện giật tử vong: Sáng 13/5, ông Nguyễn Duy K. (62 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP HCM) được chủ cửa hàng bán giày dép thuê đến cắt tỉa cành cây trước cửa nhà trên đường Tam Châu, phường Tam Bình. Khi ông K. vừa trèo lên mái nhà thì bị điện giật bất tỉnh trên mái nhà và tử vong trong bệnh viện. Cùng nhóm bạn tắm sông, nam sinh lớp 10 đuối nước: Ngày 13/5, ông Hoàng Văn Ngừng - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều 12/5, em T. V. H. (SN 2006 trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) đang là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Lê Lợi cùng một nhóm bạn ra sông Gianh để tắm không may H. bị đuối nước thương tâm. Xe container đang lưu thông bất ngờ lật nhào trên cao tốc: Sáng 13/5, tại đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thuộc tỉnh Long An, xe container bất ngờ bị lật nhào ra đường. Vụ TNGT không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng khoảng 30m hộ lan tôn sóng, 1 trụ biển báo và 1 trụ chiếu sáng. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

