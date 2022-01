Tin nóng 15/1: Nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Nam Phong đưa hối lộ để bán kit test: Liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong. Cơ quan CSĐT bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong – Giám đốc Công ty Nam Phong, bị khởi tố về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”. Đồng thời, khởi tố bị can Trương Thị Bảo Trân, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”. Phá đường dây đánh bạc trực tuyến 500 tỷ đồng: Công an TT-Huế triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền cá cược lên đến 500 tỷ đồng thông qua tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com. Theo điều tra, tài khoản cấp Super LQ74 do Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998) đăng nhập, quản lý, phân chia thành nhiều trang master và cấp lại cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Truy tìm các đối tượng trong vụ án “Giết người”: Cơ quan điều tra hình sự Quân đoàn 1 đã ra Quyết định truy nã đối với các bị can Đỗ Hân (SN 2002), tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; Đỗ Văn Thơm (SN 2002), trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi “Giết người”. Đồng thời, thông báo truy tìm nhân chứng đối với: Nguyễn Hoài Nam (tên gọi khác là Nam “Cố Thổ”, SN 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. “Trùm cuối” vụ trói chủ nhà cướp điện thoại ở Linh Đàm bị bắt: Công an TP Hà Nội đã bắt được đối tượng thứ 3 (đối tượng cuối cùng sa lưới) trong vụ cướp điện thoại xảy ra tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai trong khi hắn đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đối tượng thứ 3 trong vụ cướp này tên là Lê Duy Dự (SN 1994 xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Tặng bằng khen "người hùng" cứu cháu bé trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Ông Đào Xuân Yên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh Trung Văn Nam, ở xã Thăng Long (Nông Cống), vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/1 tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ai đã "hô biến" tài sản thi hành án của cựu tử tù Liên Khui Thìn?: Theo hồ sơ tài liệu, sau khi ông Liên Khui Thìn bị bắt giam, ông N.L.R- một người làm công ăn lương, không phải cổ đông công ty bỗng nhiên được bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời của Epco và sau đó dùng danh nghĩa này để bán nhiều khu đất vàng trị giá nghìn tỷ của Epco cho các cá nhân với giá rẻ hơn gấp nhiều lần giá thị trường. Những mánh khóe "bán lốt" xe xuất khẩu ở biên giới Lạng Sơn: Theo điều tra các đối tượng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 200 - 300 triệu đồng/xe. CQĐT đã bắt giam và khởi tố Thìn cùng 2 cán bộ vừa nêu để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ. Vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm: Công an TP.HCM không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, Bình Thuận) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của gia đình bà do không có dấu hiệu tội phạm. Bắt đối tượng nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em: Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi) sử dụng ứng dụng BLUED (mạng xã hội dành cho người đồng tính nam) để kết bạn làm quen với N.V.A (15 tuổi) và nhiều người đồng giới khác rồi dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV. Mới đây công an Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam Cường để điều tra về hành vi “giao cấu với người khác đủ từ 13 đến 16 tuổi”.

