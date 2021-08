Tin nóng 13/8: Người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 chết dưới hồ

Người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 chết dưới hồ: Chiều 13/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt thi thể chị N.T.M.T. (SN 1997, ngụ TP Buôn Ma Thuột) dưới hồ Ông Giám (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đưa lên bờ. Theo người nhà, chị T. đang mang thai tháng thứ 8. Trước đó, chị T có đầu tư làm ăn trên mạng xã hội và thua lỗ. Nữ đại gia bị kẻ thất nghiệp lừa hơn 13 tỷ đồng: Bản thân không có việc làm nhưng Đỗ Thị Phương Hoa (35 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) tự giới thiệu là nhân viên công ty buôn bán ngoại tệ. Sau đó, Hoa đã dụ dỗ người phụ nữ khoảng 60 tuổi góp vốn để kinh doanh rồi chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Ngày 13/8, Hoa bị VKSND TP Hà Nội truy tố. Dọa đăng clip thiếu nữ tắm để tống tiền: Em Đ.N.T.C (16 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) đến nhà cô ruột chơi thì Bùi Trung Kiên (25 tuổi, trú huyện Vũ Quang) trộm điện thoại. Kiên đã dùng điện thoại quay lén cảnh C. đang tắm tại nhà cô ruột của mình để tống tiền nạn nhân. Ngày 13/8, Kiên bị Công an huyện Vũ Quang tạm giữ. Bắt nguyên trưởng công an làm giả hồ sơ, tài liệu: Trương Thành Thắng (sinh năm 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã làm giả giấy tờ, tài liệu nhằm che giấu việc không chuyển nguồn tin về tội phạm theo quy định và để thất lạc các tài liệu xác minh ban đầu. Ngày 13/8, Công an bắt tạm giam. Xúc phạm trưởng công an sau khi bạn gái bị đi cách ly: H.T.P (SN 1975, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) sau khi gọi điện cho công an hỏi việc bạn gái bị cách ly, P. đăng mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm công an. Ngày 13/8, P. bị cơ quan Công an xử phạt với số tiền 5 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Cách chức phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Ngày 13/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vì liên quan tới vụ bị tố hiếp nhân viên. Trốn truy nã vẫn đi buôn ma túy: Mặc dù đang bị truy nã, Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn cấu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy, luôn mang theo vũ khí nóng trong người và có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ. Ngày 13/8, Ngọc bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. 16 người tụ tập trong quán karaoke, bất chấp lệnh cấm: Ngày 13/8, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra hành chính quán karaoke Thương Trường tại địa bàn do L.V.T. (44 tuổi, người địa phương) làm chủ. Theo đó, phát hiện 16 người (8 nam, 8 nữ) tụ tập trong phòng hát kiểm tra nhanh cho thấy 3 người dương tính với chất cấm. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Người phụ nữ mang thai tháng thứ 8 chết dưới hồ: Chiều 13/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vớt thi thể chị N.T.M.T. (SN 1997, ngụ TP Buôn Ma Thuột) dưới hồ Ông Giám (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đưa lên bờ. Theo người nhà, chị T. đang mang thai tháng thứ 8. Trước đó, chị T có đầu tư làm ăn trên mạng xã hội và thua lỗ. Nữ đại gia bị kẻ thất nghiệp lừa hơn 13 tỷ đồng: Bản thân không có việc làm nhưng Đỗ Thị Phương Hoa (35 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) tự giới thiệu là nhân viên công ty buôn bán ngoại tệ. Sau đó, Hoa đã dụ dỗ người phụ nữ khoảng 60 tuổi góp vốn để kinh doanh rồi chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Ngày 13/8, Hoa bị VKSND TP Hà Nội truy tố. Dọa đăng clip thiếu nữ tắm để tống tiền: Em Đ.N.T.C (16 tuổi, trú tại thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) đến nhà cô ruột chơi thì Bùi Trung Kiên (25 tuổi, trú huyện Vũ Quang) trộm điện thoại. Kiên đã dùng điện thoại quay lén cảnh C. đang tắm tại nhà cô ruột của mình để tống tiền nạn nhân. Ngày 13/8, Kiên bị Công an huyện Vũ Quang tạm giữ. Bắt nguyên trưởng công an làm giả hồ sơ, tài liệu: Trương Thành Thắng (sinh năm 1988, nguyên Trưởng Công an xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã làm giả giấy tờ, tài liệu nhằm che giấu việc không chuyển nguồn tin về tội phạm theo quy định và để thất lạc các tài liệu xác minh ban đầu. Ngày 13/8, Công an bắt tạm giam. Xúc phạm trưởng công an sau khi bạn gái bị đi cách ly: H.T.P (SN 1975, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) sau khi gọi điện cho công an hỏi việc bạn gái bị cách ly, P. đăng mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm công an. Ngày 13/8, P. bị cơ quan Công an xử phạt với số tiền 5 triệu đồng. (Ảnh minh họa) Cách chức phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Ngày 13/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vì liên quan tới vụ bị tố hiếp nhân viên. Trốn truy nã vẫn đi buôn ma túy: Mặc dù đang bị truy nã, Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn cấu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy, luôn mang theo vũ khí nóng trong người và có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ. Ngày 13/8, Ngọc bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. 16 người tụ tập trong quán karaoke, bất chấp lệnh cấm: Ngày 13/8, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra hành chính quán karaoke Thương Trường tại địa bàn do L.V.T. (44 tuổi, người địa phương) làm chủ. Theo đó, phát hiện 16 người (8 nam, 8 nữ) tụ tập trong phòng hát kiểm tra nhanh cho thấy 3 người dương tính với chất cấm. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.