Tin nóng 12/8: Cháu bé hơn 1 tuổi tử vong trong xô nước

Cháu bé hơn 1 tuổi tử vong trong xô nước tại điểm giữ trẻ hộ: Bà Phạm Thị Phượng (trú tại thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk) đưa cháu T.Q.C (SN 2020) vào nhà vệ sinh rồi bỏ cháu ở lại một mình. Khi bà Phượng quay lại thì phát hiện cháu C. đã tử vong do bị ngạt nước. Ngày 12/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ. Bảo vệ và công nhân trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của Công ty: Phát hiện Công ty Shinyang Metal Korel (thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có sơ hở trong việc quản lý nhôm phế liệu nên các đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi trộm cắp hơn 5,5 tấn nhôm đem bán lấy tiền chia nhau. Ngày 11/8, 5 đối tượng này đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. Ăn trộm xe đạp điện khi chủ nhân đang mải tắm sông: Trời nóng, nam sinh để xe đạp điện trên bờ rồi xuống sông tắm, nhưng lúc quay lên, chiếc xe đã mất. Qua điều tra, Nguyễn Văn Linh (SN 1989, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) là đối tượng trộm chiếc xe đạp điện này và bán cho một cửa hàng sửa xe với giá 1,5 triệu đồng. Ngày 12/8, Linh bị CA Nam Đàn bắt giữ. Bé trai 7 tuổi sạc điện thoại bị điện giật tử vong: Tối 11/8, cháu L.Nh. (7 tuổi, trú huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) được bố nhờ sạc điện thoại. Sau đó, bố cháu bé đi tắm. Khi tắm xong vào nhà, người bố phát hiện con trai nằm co quắp, tay vẫn cầm điện thoại nên tiến hành sơ cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Bắt 2 đối tượng truy nã trong đường dây buôn lậu vàng: 12/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ Võ Văn Kha (49 tuổi, trú TP. Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (48 tuổi, huyện An Phú liên quan đến đường dây buôn lậu vận chuyển 51kg vàng của bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) Để lại quần áo, tư trang trên bờ, người phụ nữ nghi nhảy sông: Chiều 11/8, tại khu vực sông Hiếu (TX Thái Hòa, Nghệ An) bà Đ.T.D (SN 1957, trú tại phường Quang Tiến) đã lại một số quần áo, tư trang để lại trên bờ rồi nghi nhảy sông tự tử. Sáng 12/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ cách vị trí để lại đồ đạc khoảng 1km. Quản lý rủ đồng bọn bắn thương vong 2 người: Mâu thuẫn vì 4 triệu đồng tiền nợ của nữ nhân viên quán karaoke, Nguyễn Hữu Quyết (SN 1992, trúy Thường Tín, Hà Nội) đã cùng nhiều đối tượng khác dùng súng tự chế bắn 2 người thương vong. Ngày 12/8, VKSND TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng này. Một bé gái bị ong vò vẽ đốt tử vong: Ngày 11/8, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, khi 3 cháu bé này trèo hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ. Đàn ong vò vẽ đã lao ra đốt. Cả 3 cháu đã được người nhà đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, một bé gái 6 tuổi đã tử vong với hơn 10 vết đốt. >>>> Xem thêm video: Bé trai rơi từ tầng 8 chung cư tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

