Tin nóng 11/8: Giả vờ mua hàng, gọi thiếu nữ ship đồ hiếp dâm

Giả vờ mua hàng, gọi thiếu nữ ship đồ hiếp dâm: Nguyễn Viết Xuân (29 tuổi, trú huyện Đắk G'Long, Đắk Nông) nhắn tin qua điện thoại, giả vờ đặt mua hàng. khi L. (16 tuổi, trú cùng địa phương) đến giao mì tôm.. Xuân đã lừa nạn nhân vào phòng rồi hiếp dâm. Ngày 11/8, Xuân bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. Xe cấp cứu chở người "thông chốt" kiểm dịch: Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tại chốt kiểm dịch trên QL51 ( thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tài xế Ng. điều khiển xe cấp cứu chở người phụ nữ dương tính với COVID-19 bỏ chạy và bị CSGT truy đuổi, bắt giữ. Ngày 11/8, Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đang điều tra, xử lý. Khởi tố kẻ đâm trung tá công an tử vong: Ngày 11/8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Dũng (SN 1969, ngụ ở Cổ Nhuế 1), để điều tra về tội giết người. Dũng đã có hành vi đâm anh Nguyễn Thanh H. tử vong xảy ra ngày 11/8. Được biết, anh H. là trung tá Công an. Nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa: Ngày 11/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại phòng khách nhà ở của Đinh Trọng Văn (SN 1980, ở huyện Nho Quan), thu giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động và các dụng cụ để sử dụng đánh bạc. Cách chức cán bộ thuế ngang nhiên vượt chốt kiểm dịch: Khi đi qua chốt kiểm soát dịch, ông Trần Khởi Nghĩa (thuộc Chi cục thuế khu vực Bến Tre- Châu Thành, tỉnh Bến Tre) không những không xuất trình giấy đi đường mà còn to tiếng, khiếm nhã với lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 11/8, ông Nghĩa bị cách chức Đội trưởng Đội thuế liên xã số 5. 13 nam nữ thuê phòng khách sạn để 'bay lắc': Ngày 11/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ 13 người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy… Qua test nhanh 13 người trên đều dương tính với ma túy. Bệnh nhân COVID-19 nghiện ma túy nhảy lầu bỏ trốn: Chiều 11/8, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã tìm thấy L.Đ.K.T.H (39 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà. Cơ quan chức năng đã bắt giữ và đưa H. về nơi cách ly, điều trị COVID-19. Tạm giam nguyên cán bộ Hội chữ thập đỏ TP.Hạ Long: Ngày 11/8, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam Đào Ngọc Bảo, SN 1974, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bảo có hành vi nhận hồ sơ, hứa hẹn với nhiều người để tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... chiếm đoạt là 909 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

