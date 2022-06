Tin nóng 13/6: Tài xế xe khách 'hổ báo' đòi đánh người bị tước bằng lái

Kết đắng cho tài xế xe khách Hoa Mai đòi đánh người: Ngày 13/6, Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu cho biết đã làm việc với Cao Quốc Kiệt (31 tuổi, trú TP Vũng Tàu) - tài xế xe khách Hoa Mai trong đoạn clip chạy xe lấn làn, đòi đánh người lái xe khác đang di chuyển đúng làn đường. Đơn vị này đã xử phạt tài xế Kiệt với số tiền 7,5 triệu đồng. Cùng đó, tài xế Kiệt bị tước bằng lái xe 2 tháng. Hai cha con tử vong trong căn hộ chung cư: Ngày 13/6, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức nhận tin báo về việc có người tử vong tại một căn hộ chung cư. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người cha (khoảng 38 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Đứa con (5 tuổi) được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Chủ quán nhậu tử vong trong nhà bếp: Vào bếp của quán nhậu thì phát hiện cha mình là ông Nguyễn Văn Hưng (51 tuổi, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), chủ quán quán nhậu Hưng Hồng, ở TP Đồng Xoài, nằm bất động bên cạnh tủ lạnh, người con trai đã hô hoán hàng xóm và đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ. Nổ quen lãnh đạo Công an để lừa tiền 'chạy án': Nguyễn Thành Duyên (SN 1969, trú tại tỉnh Sóc Trăng) 'nổ' là có quen lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và sẽ giúp 'chạy án' cho con của một phụ nữ trên địa bàn huyện với giá 15 triệu đồng, rồi chiếm đoạt. Ngày 13/6, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ Duyên. Nữ sinh mất tích nhiều ngày ở Hà Nội đã trở về nhà: Sáng 13/6, người thân trong gia đình cho biết đã tìm thấy nữ sinh T. (SN 2001, sinh viên K64 Học viện Nông nghiệp) sau nhiều ngày không liên lạc được ở gần trường học. Gia đình đã gặp được T. vào chiều hôm qua (12/6) và đưa về nhà. Hiện sức khỏe của cháu ổn định. T. đi cùng một người bạn mới quen cũng học ở Hà Nội. Đi tuần tra đêm, nhân viên bảo vệ rừng bị đâm: Trong lúc đi tuần tra, kiểm tra theo sự phân công của đơn vị tại tiểu khu 1199, anh Ksor Suh - nhân viên BQL rừng phòng hộ Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai) ngủ dưới gốc cây ngay cạnh chòi rẫy của người dân thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm bị thương. Ngày 13/6, Công an huyện Ia Pa cho biết đang điều tra, làm rõ. Đánh tử vong người lôi kéo một cô gái trước quán bar: Xảy ra mâu thuẫn vì lôi kéo một cô gái trước một quán bar tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trần Nam Giang (27 tuổi, trú huyện Cư Mgar) và Trần Văn Hiệp (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) đã đánh anh H.N.T. (25 tuổi, trú huyện Krông Ana) tử vong. Ngày 13/6, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Kết đắng cho tài xế xe khách Hoa Mai đòi đánh người: Ngày 13/6, Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu cho biết đã làm việc với Cao Quốc Kiệt (31 tuổi, trú TP Vũng Tàu) - tài xế xe khách Hoa Mai trong đoạn clip chạy xe lấn làn, đòi đánh người lái xe khác đang di chuyển đúng làn đường. Đơn vị này đã xử phạt tài xế Kiệt với số tiền 7,5 triệu đồng. Cùng đó, tài xế Kiệt bị tước bằng lái xe 2 tháng. Hai cha con tử vong trong căn hộ chung cư: Ngày 13/6, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức nhận tin báo về việc có người tử vong tại một căn hộ chung cư. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người cha (khoảng 38 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Đứa con (5 tuổi) được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Chủ quán nhậu tử vong trong nhà bếp: Vào bếp của quán nhậu thì phát hiện cha mình là ông Nguyễn Văn Hưng (51 tuổi, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), chủ quán quán nhậu Hưng Hồng, ở TP Đồng Xoài, nằm bất động bên cạnh tủ lạnh, người con trai đã hô hoán hàng xóm và đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ. Nổ quen lãnh đạo Công an để lừa tiền 'chạy án': Nguyễn Thành Duyên (SN 1969, trú tại tỉnh Sóc Trăng) 'nổ' là có quen lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang và sẽ giúp 'chạy án' cho con của một phụ nữ trên địa bàn huyện với giá 15 triệu đồng, rồi chiếm đoạt. Ngày 13/6, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ Duyên. Nữ sinh mất tích nhiều ngày ở Hà Nội đã trở về nhà: Sáng 13/6, người thân trong gia đình cho biết đã tìm thấy nữ sinh T. (SN 2001, sinh viên K64 Học viện Nông nghiệp) sau nhiều ngày không liên lạc được ở gần trường học. Gia đình đã gặp được T. vào chiều hôm qua (12/6) và đưa về nhà. Hiện sức khỏe của cháu ổn định. T. đi cùng một người bạn mới quen cũng học ở Hà Nội. Đi tuần tra đêm, nhân viên bảo vệ rừng bị đâm: Trong lúc đi tuần tra, kiểm tra theo sự phân công của đơn vị tại tiểu khu 1199, anh Ksor Suh - nhân viên BQL rừng phòng hộ Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai) ngủ dưới gốc cây ngay cạnh chòi rẫy của người dân thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng vật nhọn đâm bị thương. Ngày 13/6, Công an huyện Ia Pa cho biết đang điều tra, làm rõ. Đánh tử vong người lôi kéo một cô gái trước quán bar: Xảy ra mâu thuẫn vì lôi kéo một cô gái trước một quán bar tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trần Nam Giang (27 tuổi, trú huyện Cư Mgar) và Trần Văn Hiệp (28 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) đã đánh anh H.N.T. (25 tuổi, trú huyện Krông Ana) tử vong. Ngày 13/6, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).