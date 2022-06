Tin nóng 11/6: Dùng dao chém Trưởng Công an xã nhập viện

Dùng dao chém Trưởng Công an xã nhập viện: Trong quá trình khống chế đối tượng Chu Văn Hoài (SN 1981, trú tại thôn Pác Sàng, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) vì say rượu và có hành vi sử dụng hung khí đe dọa tính mạng, gây thương tích cho người thân trong gia đình, đại úy Ma Văn Đạo - Trưởng Công an xã Hồng Thái bị Hoài dùng dao chém bị thương ở hai tay phải nhập viện cấp cứu. Ngày 11/6, Công an huyện Văn Lãng cho biết đang điều tra, làm rõ. Cướp điện thoại đắt tiền rồi đạp 2 cô gái trẻ ngã xuống đường: Trần Tuấn Hưng (26 tuổi, ngụ Quận 6) ngồi sau xe do Thái Văn Hậu (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) điều khiển đã cướp giật chiếc điện thoại của 2 cô gái rồi đạp xe của nạn nhân té ngã xuống đường gây chấn thương vụ việc xảy ra ở quận Tân Phú. Ngày 11/6, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận Tân Phú để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Để lại xe máy, cô gái 22 tuổi nhảy cầu Cửa Đại: Trưa 11/6 tại cầu Cửa Đại, giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Thời điểm này, người dân lưu thông qua cầu Cửa Đại phát hiện cô gái chạy xe máy biển số 92G1 lưu thông hướng Quảng Nam đi TP Đà Nẵng. Khi đến giữa cầu, cô gái dừng xe để lại điện thoại, dép và mảnh giấy ghi số điện thoại người thân rồi nhảy xuống sông Thu Bồn. Qua xác minh, cô gái tên H.T.N.T. (22 tuổi, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Người nhà nạn nhân đã đến cầu Cửa Đại để phối hợp tìm kiếm. Mạo danh công an vay tiền tỷ rồi bỏ trốn nhiều năm: Sau khi dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng giấy tờ giả mạo danh công an để vay tổng số tiền gần 2 tỷ đồng của nhiều người dân, Nguyễn Kim Thông (SN 1986, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đã bỏ trốn. Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bàn giao đối tượng Thông cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định. Bắt nhóm đối tượng cho vay với lãi suất lên tới 243%/năm: Ngày 11/6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang làm rõ 3 đối tượng gồm Dương Văn Khang (SN 1997), Đỗ Anh Quyết (SN 2001), Nguyễn Văn Chinh (SN 1992, cùng trú tại Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Với lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/ năm, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 77 triệu đồng. Nhóm người nước ngoài trộm hơn 1 tỷ đồng: Nhóm người Mông Cổ đến quán phở trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) trộm thẻ visa của du khách Thuỵ Điển lấy hơn 1 tỷ đồng để mua vàng, trang sức. Ngày 11/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm người này. Truy tìm ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong: Sáng 11/6, ông Nguyễn D. (trú huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy khi đến xã Thủy Bằng (TP. Huế), xe máy do ông D. điều khiển đã bị xe ô tô cùng chiều phía sau đâm khiến ông D. tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xác minh, làm rõ và truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn. Bắt được 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ: Chiều 11/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào. Những người này bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk. Do quãng đường xa nên cảnh sát đang tiến hành các bước theo quy định để di lý 5 bị can về Hưng Yên. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

