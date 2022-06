Tin nóng 10/6: Lắp 3 camera theo dõi trên cầu Long Biên

Lắp 3 camera theo dõi trên cầu Long Biên: Đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên) cho biết, đơn vị đã lắp 3 camera trên cầu để theo dõi trạng thái của cầu, đồng thời phát hiện những vi phạm trên cầu. Đơn vị sẽ trích xuất camera hằng tuần gửi về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cảnh sát giao thông Hà Nội để xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội. Em đâm anh ruột tử vong: Sau khi nhậu xong, Võ Văn Giàu (31 tuổi, ở huyện Chợ Mới, An Giang) về nhà đập phá đồ đạc và đòi chém mẹ đẻ. Người anh là Võ Văn Dành (46 tuổi) bước ra can ngăn thì xảy ra xô xát và bị em trai đâm chết. Ngày 10/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Giàu để điều tra về tội giết người Đâm chết người vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu: Nay Khê (SN 1999, trú huyện Krông Pa, Gia Lai) và một số người bạn khác cùng uống rượu tại nhà anh Nay Quang (SN 1992, trú cùng huyện). Tại đây, giữa Khê và anh Quang xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Nay Khê đã dung dao đâm tử vong Nay Quang. Ngày 10/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm làm rõ. Nhân viên trộm 50 điện thoại iPhone của công ty: Lợi dụng việc là nhân viên Công ty tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Quàng Văn Việt (23 tuổi) và Quàng Văn Tuấn (21 tuổi, cùng ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã lấy trộm 50 chiếc điện thoại iPhone 8 tại phòng thí nghiệm sản phẩm, trị giá 600 triệu đồng. Ngày 10/6, Công an huyện Việt Yên cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Chém 3 người hàng xóm thương vong: Tối 9/6, Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã dùng dao truy sát vợ chồng anh P.V.M. (38 tuổi) và chị P.T.H. (34 tuổi), trú cùng thôn Đô Sơn. Sau khi truy sát vợ chồng anh M., đối tượng Lượng tiếp tục sang hàng xóm truy sát ông P. V. M. (54 tuổi) rồi bỏ trốn, vụ chém khiến chị H. tử vong. Ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lượng để điều tra, làm rõ. Bắt cặp vợ chồng lập công ty bán đất 'ảo' thu tiền tỷ: Không có đất thật, nhưng bằng việc lập công ty môi giới bất động sản ở tỉnh Bình Dương, cặp vợ chồng Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đã làm giấy tờ giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của nhiều người thu về hàng tỷ đồng. Ngày 10/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm vào xe container đang đỗ, người đàn ông đi xe máy tử vong: Sáng 10/6, khi anh T.V.H. (SN 1971, trú phường Trần Phú, TP Hải Dương) điều khiển xe máy khi đến Km56+980 đoạn địa phận TP Hải Dương, chiếc xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang đỗ ven đường. Hậu quả, cú đâm mạnh khiến anh H. đập đầu vào phần rơ moóc rồi ngã xuống đường gây tử vong tại chỗ. Phát hiện một thi thể dưới ao nước: Sáng 10/6, Công an phường Nam Tiến (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) nhận được tin báo của người dân về việc dưới mặt ao nước giáp quảng trường đang thi công thuộc tổ dân phố Trường Thịnh, phường Nam Tiến, có 1 thi thể nữ giới nổi trên mặt nước. Nạn nhân được xác định là bà D.T.L (SN 1972, trú phường Phố Cò, TP Sông Công. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân., bà D.T.L bị mất năng lực hành vi và đã bỏ nhà đi từ trước đó. >>> Xem thêm video: Đối tượng nghi ngáo đá chém người trọng thương giữa phố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

