Tin nóng 11/10: Hai phụ nữ bị xe tải tông tử vong tại ‘vòng xoay tử thần’

2 phụ nữ bị xe tải tông tử vong tại ‘vòng xoay tử thần’: Sáng 11/10, xe đầu kéo biển số 50H-007.06 lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng TP Biên Hòa - huyện Long Thành, khi vào vòng xoay Cổng 11 (ngã tư vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Văn Hòa) va chạm với một phụ nữ đi xe máy. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe tải cán qua. Đến trưa cùng ngày, cũng tại vòng xoay này, một phụ nữ đi xe máy va chạm với xe ben biển số 51D- 669.43, hậu quả nạn nhân tử vong. Vòng xoay cổng 11 có lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt là xe tải và xe ben, hay xảy ra các vụ tai nạn chết người nên thường gọi là “vòng xoay tử thần”. Bị xử phạt, tài xế quay lại tấn công rồi cướp máy ghi tốc độ của CSGT: Ngày 11/10, Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (38 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Minh khai nhận, ngày 8/10 điều khiển ô tô chở khách đi Hà Nội thì bị tổ công tác của Cục CSGT xử phạt vì vi phạm tốc độ. Bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách tại Hà Nội, Minh quay lại, dùng gậy tuýp bằng kim loại xông đến vụt nhiều nhát vào một cán bộ CSGT đang sử dụng máy đo tốc độ, sau đó cướp máy rồi tẩu thoát. Huy động 7 tỉ đồng góp vốn đầu tư rồi ôm tiền bỏ trốn: Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường (31 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khoảng tháng 11/2021, Hường thông tin về việc mình đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản và cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại ba huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình); lô đất tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và một số lô đất tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với giá rẻ hơn giá thị trường, kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư. Tin lời Hường, 12 thành viên trong nhóm tham gia góp vốn với tổng số tiền 7 tỉ đồng để Hường đứng ra giao dịch. Sau khi nhận được tiền, Hường không thực hiện theo cam kết ban đầu mà tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Nam thanh niên tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy: Trưa 11/10, UBND xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy trên đường. Theo đó, khoảng đêm 10/10, trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 15 - đoạn qua địa phận giáp ranh giữa xã Hương Đô và xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê - người dân bàng hoàng khi phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên chiếc xe máy vừa bị bốc cháy trên đường. Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.X.P (SN 1996, ngụ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê). Người đàn ông tử vong cạnh dụng cụ kích điện: Ngày 11/10, cơ quan chức năng huyện Phú Tân (Cà Mau) bàn giao thi thể ông T.V.Đ. (54 tuổi, ngụ xã Tân Phú) cho gia đình lo hậu sự. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong có thể do bị điện giật. Sáng cùng ngày, người dân xã Phú Tân phát hiện một chiếc vỏ lãi (gần giống xuồng máy) trôi dưới sông tại ấp Nhà Máy B. Kiểm tra xung quanh, một người phát hiện thi thể ông Đ. nên điện báo công an. Tại hiện trường, ông Đ. nằm chết trong tư thế úp mặt xuống nước. Cạnh thi thể có bình ắc-quy kết nối với dụng cụ kích điện để bắt tôm cá. Kiểm tra thi thể nạn nhân, công an phát hiện vết cháy sém trên bắp tay, nghi do điện giật. Xe tải chở gạo mất thắng, tông sập hàng rào chắn trên quốc lộ 1A: Khoảng 3h sáng ngày 11/10, nam tài xế lái xe tải biển số 62C-020.20 chở gạo từ Long An đi giao hàng ở Dầu Giây. Khi đang chạy trên quốc lộ 1A thì bất ngờ mất thắng, tông sập hàng rào chắn. Theo lời tài xế, thời điểm xảy ra vụ việc phía trước là ngã tư có nhiều xe đang chạy nên chỉ còn cách lao lên hàng rào chắn để tránh xảy ra va chạm với những xe khác. Tuy nhiên, do lao lên hàng rào quá cao chiếc xe tải bị nghiêng, nên xảy ra va chạm với xe bồn chạy cùng chiều khiến chiếc xe bồn bị móp một phần. Vụ việc không có thương vong, tài xế bị xây xát nhẹ. >>> Xem thêm video: Lực lượng chức năng phường Linh Xuân dọn dẹp phần gạo rơi vãi giữa đường để tránh ùn tắc giao thông. Nguồn: danviet.vn

