Thùy Tiên đọ sắc cùng Thiên An, vợ Đăng Khôi chụp ảnh táo bạo

Tin tức sao Việt 29/11: Hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc cùng Thiên An, cứ ngỡ là chị em Thuý Kiều - Thuý Vân. Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Đăng Khôi đăng bộ ảnh chụp cùng bà xã Thuỷ Anh diện trang phục táo bạo. Ảnh: FB Dang Khoi NguyenHoa hậu Thanh Thủy phấn khích khi được bố mẹ chuẩn bị cho toàn đặc sản Đà Nẵng khi về thăm nhà hậu đăng quang Miss International 2024. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy Ca sĩ Đức Phúc gây chú ý khi thông báo concert "Anh trai say hi" sẽ có hai đêm diễn ở Hà Nội. Ảnh: FB Nguyễn Đức Phúc Hoa hậu Khánh Vân thấy bao kỷ niệm ùa về khi thăm lại mái trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân Bảo Hân quay trở về bối cảnh từng quay phim "Về nhà đi con": "Cảnh này thật quen thuộc... hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi". Ảnh: FB Pham Bao Han Quang Vinh đăng ảnh kỷ niệm du lịch ở Đài Loan. Ảnh: FB Quang Vinh Ca sĩ Lệ Quyên điệu đà với "cây" đồ hiệu. Ảnh: FB Lệ Quyên Lã Thanh Huyền cùng gia đình chụp ảnh giữa khung cảnh lá vàng tại Nhật Bản. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền Ca sĩ Lưu Hương Giang ăn diện chuẩn bị "Tết sớm". Ảnh: FB Lưu Hương GiangXem video: "Lưu Hương Giang hát Đừng ngoảnh lại". Nguồn FBNV

