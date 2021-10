Tin nóng 30/10: Đầu thú sau 4 năm làm bé gái sinh con

Thầy giáo lộ clip nhạy cảm lúc dạy trực tuyến: UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu ngành chức năng tỉnh vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm việc một thầy giáo Trường THPT TP. Cao Lãnh để lộ hình ảnh, clip nhạy cảm. Theo đó, trong lúc dạy học trực tuyến, trên màn hình của thầy H xuất hiện ảnh phụ nữ khỏa thân từ 1 clip do Phó hiệu trưởng của trường gửi cho thầy H. Bắt đối tượng truy nã quốc tế: Ngày 30/10, Công an TP Hải Phòng vừa bắt, bàn giao đối tượng Kim Euy Young (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mang hộ chiếu số M30512224 có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn, sinh sống trên địa bàn TP Hải Phòng cho Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xử lý đối tượng này theo thẩm quyền. Sát hại vợ và bố vợ ngay tại tòa: TAND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông Lưu Văn L (SN 1961) và con rể là Dư Văn Thanh. Người có nghĩa vụ liên quan là chị Lưu Thị H (SN 1989, vợ Thanh). Lúc này, Thanh rút dao gấp đâm vợ khiến chị H tử vong. Thanh tiếp tục đâm ông L vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng. Sau khi gây án, Thanh đi đầu thú. Vận chuyển 3 bánh heroin: Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang 2 đối tượng Nông Văn Hướng và Nông Ích Thạch vận chuyển 3 bánh heroin, 18 chiếc móng động vật mang theo ngụy trang. "Cò lúa” chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng: Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quốc Vinh (SN 1977) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với vai trò là “cò lúa”, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, Vinh nhận 4,5 tỷ đồng của nạn nhân, đặt cọc 28 hợp đồng mua lúa. Sau khi nhận tiền, Vinh sử dụng vào việc bù lỗ cho những hợp đồng đã thua lỗ trước đó và chiếm đoạt. Đầu thú sau 4 năm làm bé gái sinh con: Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Văn Tùng (27 tuổi) điều tra về hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Đầu năm 2017, Tùng và N. (14 tuổi) nảy sinh tình cảm. háng 3/2017, Tùng đưa bạn gái đi chơi và thực hiện hành vi giao cấu. Đến ngày 20/12/2017, N. sinh con, còn Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 10/2021, Tùng đi đầu thú. Nam sinh lớp 10 bị đánh dã man: Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang tạm giữ hai thanh niên P.H.G.H. và P.N.K. để điều tra về hành vi hành hung một học sinh trên địa bàn. Trước đó, một nam sinh lớp 10 bị hai thanh niên chặn đánh dã man bằng mũ bảo hiểm, đấm đá và ném đá vào người. Sau đó bị đẩy xuống một hố nước. Video: Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc

