Tin nóng 8/9: Bé gái bị cha dượng xâm hại, mẹ đẻ hành hạ

Bé gái 11 tuổi bị mẹ đẻ hành hạ, cha dượng xâm hại nhiều lần: Bố mẹ bỏ nhau, N. (SN 2009) ở với mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở quận Hà Đông, Hà Nội) nhưng liên tục bị ngược đãi, hành hạ. Hơn thế, N. còn bị cha dượng là Phạm Thanh Tùng (SN 1990) nhiều lần xâm hại. Ngày 8/9, Viện KSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử sơ thẩm. Đánh vợ cũ nhập viện rồi nhảy hồ sâu tự sát: Chiều 7/9, T.T.H. (SN 1981, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là chị Trần Thị D. (SN 1983, trú cùng địa phương). Trong lúc cự cãi, H. đánh chị D. trọng thương. Sau đó, H. ra khu vực hồ Tân An tự tử. Ngày 8/9, Công an huyện Krông Pắk cho biết đã tìm được thi thể của H. Thịnh "Cọ" đầu thú sau khi chém cán bộ trực chốt: Võ Văn Thịnh (tức Thịnh "Cọ", 48 tuổi, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xin qua chốt phong tỏa nhưng không được chấp nhận. Thịnh sau đó về nhà lấy dao quay lại chém cán bộ trực chốt rồi bỏ trốn. Biết không thể thoát, sáng 8/9, Thịnh đến trụ sở Công an phường Phước Hải, TP Nha Trang đầu thú. Lợi dụng trời mưa, vác kìm cộng lực đi trộm cắp tài sản: Lợi dụng trời mưa, vắng người, Phan Huy Tuyến (SN 1993, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mang theo kìm cộng lực đi lang thang dọc các tuyến phố trên địa bàn thị xã Sơn Tây để trộm cắp tài sản. Ngày 8/9, Tuyến bị Công an thị xã Sơn Tây khởi tố. Phá đường dây cá độ có tổng giao dịch 21 tỷ đồng: Ngày 8/9, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy nghi can để điều tra hành vi đánh bạc. Công an xác định các giao dịch đánh bạc thông qua tài khoản do Nguyễn Tấn Kim (trú thị xã Đông Hòa) điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8/2021 khoảng 600.000 điểm, có tổng giá trị tương đương 21 tỷ đồng. Xe khách chở 13 người "né" chốt kiểm soát dịch: Ngày 8/9, Công an xã Diên Phú (thành phố Pleiku, Gia Lai) đã phát hiện và tạm giữ một ô tô khách chở 13 người đến từ huyện Ia Grai (Gia Lai) tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19. UBND xã Diên Phú đã xử phạt 13 người này tổng 26 triệu đồng. Đồng thời đề nghị Công an TP Pleiku điều tra, làm rõ vụ việc. Thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng: Không có tiền ăn tiêu, Bùi Thảo Vân (SN 1999) và Trần Đức Anh (SN 1999, cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) lên kế hoạch mượn, thuê máy ảnh rồi mang đi cầm cố. Qua đó, 2 đối tượng này đã lừa được 10 chiếc máy ảnh có giá trị gần nửa tỷ đồng. Ngày 8/9, 2 đối tượng này bị Công an quận Đống Đa khởi tố. Phá đường dây chở ma túy qua "luồng xanh" ở TP.HCM: Các đối tượng buôn giấu ma túy trong nhiều giỏ cần xé bên trên ngụy trang là mắm cá rô, cá lóc… rồi chở hàng qua các chốt bằng xe ô tô được ưu tiên dạng "luồng xanh" tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngày 8/9, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra.

