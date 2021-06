Tin nóng 10/6: Bóp cổ nạn nhân để hiếp dâm rồi phi tang xác

Bóp cổ nạn nhân để hiếp dâm rồi phi tang xác: Cuối tháng 5, Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) chở cô gái đến nhà Công Tùng Bách (39 tuổi, cùng ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Khi Hiền đòi quan hệ tình dục, nạn nhân đã từ chối. Hiền đã bóp cổ nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Bách cũng bị cáo buộc tham gia hiếp dâm cô gái 26 tuổi. Sau đó, 2 đối tượng cướp tài sản, ném xác nạn nhân xuống sông. Ngày 10/6, 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam. Côn đồ nhậu say đâm chết bạn em vợ: Sau khi nhậu, Phạm Minh Lý (SN 1994, quê Long An) về phòng trọ ở TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Ngọc L. Lúc này, anh Nguyễn Hoàng T. (em trai của chị L.) đã gọi điện cho bạn là Phùng Bá P. (SN 2001, ngụ TP HCM) nhờ đến để đánh dằn mặt Lý. Khi anh P. đến phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn với Lý, đối tượng dùng dao đâm chết nạn nhân. Ngày 10/6, Lý bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ. Vây bắt cướp, một công an xã bị ép té vào dải phân cách nguy kịch: Trong lúc vây bắt tên cướp, Đỗ Thành Hưng (36 tuổi) là Công an viên xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị Phan Văn Trí (37 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) ép tông vào dải phân cách khiến nạn nhân bị gãy xương vai, xương chậu, vỡ bàng quang, tràn dịch màng phổi, vỡ sụn chậu. Ngày 10/6, Trí bị Công an huyện Đồng Phú tạm giữ để điều tra. Hắt nước, ném ấm chén vào cán bộ chốt kiểm dịch: Lê Văn Huy (32 tuổi, trọ tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh. Khi cán bộ trực chốt đuổi theo, Huy chửi bới, thách thức và đấm nhưng không trúng. Khi các cán bộ khác tới hỗ trợ, Huy cùng Lò Văn Long (18 tuổi ở trọ cùng) hắt nước, lấy ấm chè, chén ném về phía lực lượng làm việc tại chốt kiểm dịch. Ngày 10/6, 2 đối tượng này bị Công an Việt Yên tạm giữ để điều tra. Người phụ nữ trốn truy nã 8 năm: Tháng 5/2013, Công an huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Mã Thị Lý (57 tuổi, trú thị xã Bến Cát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối 9/6/2021, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an xã Bù Nho (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã vây bắt Lý. Sau khi bị bắt, Lý khai từ năm 2013 đến nay đã lẩn trốn ở nhiều địa phương như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... Cảnh báo thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê: Ngày 10/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê trong mùa dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, những đối tượng mạo danh cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để trộm cắp tài sản của người dân. Triệt phá đường dây từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi hơn 600%/năm: Ngày 10/6, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, tạm giữ hình sự 14 người (trú TP Hà Nội). Từ đầu năm 2021 tới nay, nhóm này cho vay tổng cộng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng. Nhóm này yêu cầu người vay chuyển tiền lãi qua tài khoản ngân hàng để tránh cơ quan công an phát hiện. Nếu chậm trả nợ, nhóm này sẽ cử người đến thu tiền trực tiếp hoặc gọi điện hăm dọa tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép. 20 kg ma túy tổng hợp ngụy trang dưới các giỏ xoài: Ngày 10/6, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Long (SN 1987, quê Đồng Tháp) và Võ Văn Hưng (SN 1982, quốc tịch Campuchia, ngụ Đồng Tháp) vận chuyển 20 kg ma túy từ Đồng Tháp lên TP HCM tiêu thụ. 2 đối tượng đã ngụy trang ma túy vào nhiều túi trà được che giấu trong các giỏ xoài nhằm qua mắt lực lượng chức năng. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bóp cổ nạn nhân để hiếp dâm rồi phi tang xác: Cuối tháng 5, Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) chở cô gái đến nhà Công Tùng Bách (39 tuổi, cùng ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Khi Hiền đòi quan hệ tình dục, nạn nhân đã từ chối. Hiền đã bóp cổ nạn nhân rồi cưỡng hiếp. Bách cũng bị cáo buộc tham gia hiếp dâm cô gái 26 tuổi. Sau đó, 2 đối tượng cướp tài sản, ném xác nạn nhân xuống sông. Ngày 10/6, 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam. Côn đồ nhậu say đâm chết bạn em vợ: Sau khi nhậu, Phạm Minh Lý (SN 1994, quê Long An) về phòng trọ ở TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Ngọc L. Lúc này, anh Nguyễn Hoàng T. (em trai của chị L.) đã gọi điện cho bạn là Phùng Bá P. (SN 2001, ngụ TP HCM) nhờ đến để đánh dằn mặt Lý. Khi anh P. đến phòng trọ thì xảy ra mâu thuẫn với Lý, đối tượng dùng dao đâm chết nạn nhân. Ngày 10/6, Lý bị Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ. Vây bắt cướp, một công an xã bị ép té vào dải phân cách nguy kịch: Trong lúc vây bắt tên cướp, Đỗ Thành Hưng (36 tuổi) là Công an viên xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị Phan Văn Trí (37 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) ép tông vào dải phân cách khiến nạn nhân bị gãy xương vai, xương chậu, vỡ bàng quang, tràn dịch màng phổi, vỡ sụn chậu. Ngày 10/6, Trí bị Công an huyện Đồng Phú tạm giữ để điều tra. Hắt nước, ném ấm chén vào cán bộ chốt kiểm dịch: Lê Văn Huy (32 tuổi, trọ tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh. Khi cán bộ trực chốt đuổi theo, Huy chửi bới, thách thức và đấm nhưng không trúng. Khi các cán bộ khác tới hỗ trợ, Huy cùng Lò Văn Long (18 tuổi ở trọ cùng) hắt nước, lấy ấm chè, chén ném về phía lực lượng làm việc tại chốt kiểm dịch. Ngày 10/6, 2 đối tượng này bị Công an Việt Yên tạm giữ để điều tra. Người phụ nữ trốn truy nã 8 năm: Tháng 5/2013, Công an huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Mã Thị Lý (57 tuổi, trú thị xã Bến Cát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối 9/6/2021, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an xã Bù Nho (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đã vây bắt Lý. Sau khi bị bắt, Lý khai từ năm 2013 đến nay đã lẩn trốn ở nhiều địa phương như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... Cảnh báo thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê: Ngày 10/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi thông báo cảnh báo người dân về thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê trong mùa dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, những đối tượng mạo danh cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để trộm cắp tài sản của người dân. Triệt phá đường dây từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi hơn 600%/năm: Ngày 10/6, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, tạm giữ hình sự 14 người (trú TP Hà Nội). Từ đầu năm 2021 tới nay, nhóm này cho vay tổng cộng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng. Nhóm này yêu cầu người vay chuyển tiền lãi qua tài khoản ngân hàng để tránh cơ quan công an phát hiện. Nếu chậm trả nợ, nhóm này sẽ cử người đến thu tiền trực tiếp hoặc gọi điện hăm dọa tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép. 20 kg ma túy tổng hợp ngụy trang dưới các giỏ xoài: Ngày 10/6, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Long (SN 1987, quê Đồng Tháp) và Võ Văn Hưng (SN 1982, quốc tịch Campuchia, ngụ Đồng Tháp) vận chuyển 20 kg ma túy từ Đồng Tháp lên TP HCM tiêu thụ. 2 đối tượng đã ngụy trang ma túy vào nhiều túi trà được che giấu trong các giỏ xoài nhằm qua mắt lực lượng chức năng. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.