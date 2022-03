Tin nóng 10/3: Ăn lá ngón tự tử vì không cho lấy vợ 2

Ăn lá ngón tự tử vì không cho lấy vợ 2: Đòi vợ cho lấy thêm người nữa nhưng không được, anh Xồng Bá B. (SN 1989, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã lên rừng ăn lá ngón tự tử, thậm chí còn quay clip rồi gửi cho "người yêu". Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa thi thể anh B. về mai táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể người đàn ông lưỡi dao găm vào bụng: Sáng 10/3, người dân đi làm đồng thì phát hiện ông Phan Trọng Bình (SN 1962, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế 1 con dao còn găm vào bụng. Tại nhà của nạn nhân, phát hiện một mẫu giấy để lại với nội dung: 'Vĩnh biệt mẹ con, bố sang E chết.'

Ẩu đả trong cuộc nhậu, 2 thanh niên tử vong: 2 nhóm thanh niên được bạn mời đến nhậu ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả khiến 2 người tử vong. Ngày 10/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra, làm rõ.

Đốt kho phân bón cùng xe ô tô: Do mâu thuẫn cá nhân, Phan Đắc Giỏi (SN 1980, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Lý Văn Hân (SN 1978, trú cùng huyện) khiến xe ô tô nhãn hiệu FORD Ranger và hơn 2 tấn phân bón bị cháy hoàn toàn...

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng: Trong vòng 2 năm, Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã cấu kết với một số người khác để làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 660 triệu đồng.

Cầm súng vào nhà nghỉ gõ cửa các phòng rồi uy hiếp để cướp tài sản: Lâm Hải Sơn (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) đến nhà nghỉ ở phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP Cần Thơ) và thuê phòng. Sau đó, Sơn bất ngờ dùng súng, dao tự chế khống chế, uy hiếp 3 thanh niên đang lưu trú tại nhà nghỉ để cướp 4 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Cạnh tranh trong làm ăn, đánh chủ cửa hàng tổn thương não: Nguyễn Ngọc Huân (SN 1994, trú TP Huế) mâu thuẫn trong kinh doanh với chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1993, trú tỉnh Hà Tĩnh, nên Huân đã kéo người đến đánh chị Trang bị tổn thương não.

Tông xe đầu kéo, 3 thanh niên tử vong: Đêm 9/3, Triệu Phúc Tài (17 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Triệu Văn Thanh (18 tuổi) và Triệu Văn Quý (16 tuổi, cùng trú huyện Kông Chro), đã tông vào phía sau xe đầu kéo biển số 81C-07047 đang dừng, đỗ tại xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai. Hậu quả làm Tài chết tại chỗ, Thanh và Quý tử vong khi đang cấp cứu.

>>> Xem thêm video: Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Ăn lá ngón tự tử vì không cho lấy vợ 2: Đòi vợ cho lấy thêm người nữa nhưng không được, anh Xồng Bá B. (SN 1989, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã lên rừng ăn lá ngón tự tử, thậm chí còn quay clip rồi gửi cho "người yêu". Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa thi thể anh B. về mai táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể người đàn ông lưỡi dao găm vào bụng: Sáng 10/3, người dân đi làm đồng thì phát hiện ông Phan Trọng Bình (SN 1962, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế 1 con dao còn găm vào bụng. Tại nhà của nạn nhân, phát hiện một mẫu giấy để lại với nội dung: 'Vĩnh biệt mẹ con, bố sang E chết.'

Ẩu đả trong cuộc nhậu, 2 thanh niên tử vong: 2 nhóm thanh niên được bạn mời đến nhậu ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả khiến 2 người tử vong. Ngày 10/3, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra, làm rõ.

Đốt kho phân bón cùng xe ô tô: Do mâu thuẫn cá nhân, Phan Đắc Giỏi (SN 1980, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Lý Văn Hân (SN 1978, trú cùng huyện) khiến xe ô tô nhãn hiệu FORD Ranger và hơn 2 tấn phân bón bị cháy hoàn toàn...

Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng: Trong vòng 2 năm, Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã cấu kết với một số người khác để làm giả sổ đỏ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 660 triệu đồng.

Cầm súng vào nhà nghỉ gõ cửa các phòng rồi uy hiếp để cướp tài sản: Lâm Hải Sơn (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh) đến nhà nghỉ ở phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP Cần Thơ) và thuê phòng. Sau đó, Sơn bất ngờ dùng súng, dao tự chế khống chế, uy hiếp 3 thanh niên đang lưu trú tại nhà nghỉ để cướp 4 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng.

Cạnh tranh trong làm ăn, đánh chủ cửa hàng tổn thương não: Nguyễn Ngọc Huân (SN 1994, trú TP Huế) mâu thuẫn trong kinh doanh với chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1993, trú tỉnh Hà Tĩnh, nên Huân đã kéo người đến đánh chị Trang bị tổn thương não.

Tông xe đầu kéo, 3 thanh niên tử vong: Đêm 9/3, Triệu Phúc Tài (17 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Triệu Văn Thanh (18 tuổi) và Triệu Văn Quý (16 tuổi, cùng trú huyện Kông Chro), đã tông vào phía sau xe đầu kéo biển số 81C-07047 đang dừng, đỗ tại xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai. Hậu quả làm Tài chết tại chỗ, Thanh và Quý tử vong khi đang cấp cứu.

>>> Xem thêm video: Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).