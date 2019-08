Tin bất ngờ về người bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại

Chiều 24/8, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh) về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/6 vừa qua, Trung đến Công an TP Vinh tố cáo chị Trần Thị T.A. (SN 2003, trú tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cùng 2 người khác xâm hại con gái mình là Ng.Th.B.Th (6 tuổi, con gái Trung) trong một khách sạn.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Công an xác định Trung từng có hành vi mua dâm nhiều lần đối với A., đáng chú ý, vào thời điểm đó A. chưa đủ 16 tuổi.

Nguyễn Thanh Trung. Về việc Trung tố con gái mình bị xâm hai tình dục, Công an TP Vinh đã quyết định không khởi tố vụ án vì nội dung đơn tố giác của Trung là không có thật.



Theo đó, kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy, vùng kín của cháu Th, không có dấu hiệu tổn thương, việc màng trinh bị giãn là do tự nhiên, không có tác động của ngoại lực và không bị xâm hại.

Còn vết xước ở hậu môn là do trong quá trình bố chăm sóc con gái không được chu đáo nên bé bị viêm nhiễm.

Được biết, sau đó, Nguyễn Thanh Trung đã thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình dựng lên.