Thùng xốp đựng táo mèo và bí mật rợn người bên trong

Ngày 7/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Tam Dương phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) vận chuyển 4 bánh heroin có trọng lượng 1.303g được cất giấu trong thùng xốp đựng nhiều quả táo mèo .

Đối tượng Trần Văn Cường và Tòng Thị Hịa cùng tang vật.

Đối tượng Trần Văn Cường khai nhận mua số ma túy trên ở Điện Biên đem về Vĩnh Phúc. Đấu tranh mở rộng vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Thị Hịa (SN 1975, trú tại Bản Nôm, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan Công an, Tòng Thị Hịa đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tam giam đối với Trần Văn Cường và Tòng Thị Hịa để tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.