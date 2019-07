Thủ tướng thi hành kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, quyết định nêu rõ, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và UB Kiểm tra Trung ương đã thi hành quyết định kỷ luật ngày 6/6/2019. Tại kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 3/6, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.(Ảnh: Website Bộ Tài chính) Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Ông cũng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải. (Ảnh Báo Chính phủ) Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015, được đánh giá là người có năng lực. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành... (Ảnh: PLO) Trong công việc, thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải được đánh giá là người có năng lực. Còn về góc độ gia đình, ông Hải được đánh giá là người tình cảm, hết mực yêu vợ. (Ảnh VTC) Ngày 17/11/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tổ chức đám cưới với ca sĩ Đinh Hiền Anh tại Vinh (Nghệ An). Sau đó, bộ ảnh cưới của 2 người được nhiều tờ báo đăng tải trước sự ngưỡng mộ của nhiều người với đôi trai tài - gái sắc. (Ảnh báo Tổ quốc) Kể về chuyện tình yêu của mình, Đinh Huyền Anh cho biết 5 năm trước, cô và ông Huỳnh Quang Hải đã tình cờ quen nhau khi cô đi làm công việc kinh doanh. Sau những lần gặp gỡ tiếp xúc, sự chân chất và tính cách hiền lành của ông xã đã chinh phục được Hiền Anh. (Ảnh báo Tổ quốc) Trong mắt Đinh Hiền Anh, ông xã còn là một người rất trẻ trung dù hơn cô 17 tuổi. Ông không ngần ngại thể hiện những hành động yêu thương cô ở chỗ đông người. "Anh ấy luôn xách túi cho vợ, thường vuốt tóc vợ", cô ca sĩ hạnh phúc tâm sự trên Tri thức trẻ. (Ảnh Dân Việt) Theo lời của bà xã Thứ trưởng Bộ tài chính trên Tri thức trẻ, bản thân cô từng trải qua những thăng trầm của hôn nhân, từng bị phản bội và lừa dối thế nên không dễ dàng yêu và bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác. Đinh Hiền Anh thẳng thắn khẳng định mình quyết định kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ ông, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. (Ảnh báo Tổ quốc) Một số nhà báo đã hỏi tôi: Ông xã đã cho Hiền Anh những gì về kinh tế? Tôi có nói: Ông xã tôi cho tôi được một thứ duy nhất đó là về tinh thần, bởi anh cũng là người rất yêu nghệ thuật và hát rất hay. Còn về kinh tế, ông xã đến với tôi với hai bàn tay trắng, sự thật là như vậy. Nhiều lời đồn thổi nói rằng, tôi lấy anh vì địa vị. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, nếu vì tất cả những điều đó thì phải là thời kỳ anh còn trẻ, trước đó rất lâu rồi chứ", cô tâm sự trên Dân Việt. (Ảnh báo Tổ quốc) Bộ ảnh cưới lãng mạn của ca sỹ Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải từng kiến cộng đồng mạng ghen tỵ vì độ lãng mạn. (Ảnh báo Tổ quốc) Nhiều lần trả lời trên báo, ca sỹ Hiền Anh khẳng định cô và chồng đến với nhau bằng tình yêu. Ảnh Tổ quốc. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng vợ. (Ảnh VNE) Ca sĩ Đinh Hiền Anh và chồng Thứ trưởng chụp ảnh trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). (Ảnh VTC) Khoảnh khắc đời thường tình cảm của vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. (Ảnh VTC) Ảnh VTC Now. Đầu năm 2019, ca sỹ Đinh Hiền Anh vợ thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhận giải "Bông hồng quyền lực 2019". Sau khi công khai đám cưới, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, cô lợi dụng việc này để PR cho các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa hề có định đánh bóng tên tuổi. Dòng nhạc tôi đang theo đuổi kén người nghe và có số lượng nhất định. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của tôi được công bố vào tháng 8 vừa qua. Nếu muốn quảng bá cho sản phẩm này, tôi phải nói về đám cưới trước đó chứ đâu phải thời điểm này? Còn sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi thì cũng phải sang đầu năm 2019 mới ra mắt. Vì thế, nói tôi dùng đám cưới để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của tôi là không phải". (Ảnh VTC) Trao đổi về việc thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã họp xong quy trình 2 bước trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật. Về hình thức kỷ luật hành chính tương ứng sau khi ông Hải bị kỷ luật đảng cảnh cáo, ông Dũng cho biết "còn phải xem xét". (Ảnh Thời báo tài chính VN) Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

