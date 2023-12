Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Cà Mau và một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, tỉnh có vị trí địa lý quan trọng, là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nằm ở trung tâm của các nước Đông Nam Á, có điều kiện thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế. Cùng với thuận lợi, Cà Mau vẫn là địa phương khó khăn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển; xa các trung tâm kinh tế lớn…

Được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành phố trong khu vực, Cà Mau đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 16-11-2023.

"Quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để chúng tôi lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập và đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Khai thác hiệu quả các trục tăng trưởng, hành lang kinh tế của tỉnh trong phát triển thương mại và dịch vụ logistics gắn với các chuỗi cung ứng; tăng cường liên kết, hợp tác giao thương, trung chuyển, kết nối thị trường hàng hóa của Cà Mau với cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị. Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu: Đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.



Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Quy hoạch cũng hướng tới xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước, trung tâm chế biến thủy sản; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng…

