Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giang hồ vây xe chở công an

(Kiến Thức) - Sau khi báo chí đồng loạt đưa tin việc giang hồ vây xe chở công an ở Biên Hoà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ án.

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ việc giang hồ bao vây ôtô chở công an ở Đồng Nai. Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.



Trong chiều hôm nay (21/6), Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai) do có liên quan đến vụ hàng chục giang hồ vây xe công an vào ngày 12/6.

Hiện trường vụ án giang hồ bao vây nhóm công an. Ảnh: Zing. công an gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 19/6, Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ông Lương được xác định có vai trò tích cực, huy động giang hồ đến chặn xe chở nhiều cán bộgây xôn xao dư luận.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Biên Hòa đã bắt 4 người để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Những người này bao gồm: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Văn Giang, Nguyễn Duy Kỷ và Nguyễn Văn Căn.