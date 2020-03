Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm bệnh nhân Covid-19 thứ 178 khai báo vòng vo: Phạt thế nào?

(Kiến Thức) - Thủ tướng đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 do khai báo vòng vo, thiếu trung thực để răn đe giáo dục. Dư luận đặt câu hỏi, người phụ nữ này sẽ bị xử phạt thế nào do hành vi đã gây ra?