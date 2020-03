Ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai: 16 ca nhiễm Covid-19... các “ÉP” hiện bao nhiêu?

16 ca nhiễm liên quan Bệnh viện Bạch Mai



Sáng 29/3, Bộ Y tế cho biết, tính tới 6h ngày 29/3, đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid -19 của Việt Nam lên 179. Đáng chú ý, trong số 5 ca nhiễm mới, có đến 4 ca liên quan bệnh viện Bạch Mai đều làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai và đều tiếp xúc với nhiều người. Đó là: bệnh nhân số 175 (nam, 57 tuổi); bệnh nhân số 176 ( nữ, 38 tuổi), bệnh nhân số 177 (nữ, 49 tuổi) và bệnh nhân số 178 (nữ, 44 tuổi).

Như vậy, liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, hiện ghi nhận 16 bệnh nhân Covid-19 gồm 2 điều dưỡng 86, 87 và con của 86 là 107; "bệnh nhân 133"; "bệnh nhân 161" cùng 2 người thân số 162, 163; hai nhân viên giao nước sôi là "bệnh nhân 168" và 169; 3 bệnh nhân 170, 172 (con dâu bệnh nhân 133), bệnh nhân 174 và 4 ca nhiễm mới trên.

16 ca nhiễm Covid-19 liên quan Bệnh viện Bạch Mai.

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch chiều 28/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện tất cả y bác sỹ, nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện đã được cách ly, xét nghiệm.

Tuy nhiên, bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế lớn, mỗi ngày có từ 10.000 - 15.000 người qua lại, không loại trừ nguy cơ lây nhiễm không chỉ từ bệnh nhân, cán bộ y tế, mà còn cả từ người đến thăm, người đến khám bệnh. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm ở bệnh viện Bạch Mai cũng như các bệnh viện khác là rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, thời điểm này đã lần lượt kiểm soát các nguồn lây bệnh.

“Bộ Y tế đề nghị nhân dân cung cấp thông tin về tất cả những người đã qua lại BV Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12/3 để tiến hành khai báo y tế và kiểm soát. Các cán bộ, nhân viên y tế đang cách ly tại BV Bạch Mai vẫn tiếp tục điều trị các bệnh nhân còn ở trong BV. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cung cấp thuốc men, vật tư y tế, trang thiết bị điều trị để bảo đảm các bộ, nhân viên y tế có thể hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng) cho hay, 2 tuần nay, các chuyên gia dịch tễ học đã theo dõi rất sát và phân tích ngày đêm để cố tìm ra đường lây nhiễm ở BV Bạch Mai. Ban đầu, các chuyên gia tập trung vào hướng lây nhiễm từ nhân viên y tế nhưng sau khi xét nghiệm thì thấy chưa thuyết phục. Hướng thứ hai là dấu hiệu lây nhiễm từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, điều tra dịch tễ tiếp theo cho thấy có nguồn lây nguy hiểm hơn nữa là từ nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, hậu cần trong BV. Cụ thể công ty cung cấp dịch vụ tại BV Bạch Mai đã có 5 người nhiễm. Ngoài ra, các chuyên gia dịch tễ đang tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp.

Ông Trần Đắc Phu cho rằng nguy cơ lây nhiễm từ nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ trong BV, đội ngũ chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp là rất nguy hiểm vì những người này di chuyển qua nhiều BV. Tới đây, không chỉ BV Bạch Mai mà các BV khác phải đặc biệt chú ý hai nguồn này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tập trung lực lượng dập bằng được ổ dịch tại BV Bạch Mai. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhấn mạnh, bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối, mỗi ngày có hàng chục nghìn người qua lại và trong những ngày qua UBND TP Hà Nội đã rất chủ động, tích cực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chỉ đạo BV Bạch Mai thực hiện các biện pháp cần thiết.

Các tỉnh, thành rà soát hàng nghìn trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

Tại cuộc họp chiều 28/3, các đại biểu cho rằng, phải khẩn trương triển khai quyết liệt để rà soát các trường hợp đi, đến BV Bạch Mai (có nguy cơ mắc bệnh) từ ngày 12/3 đến nay để khoanh vùng, cách ly y tế,… tránh để lây nhiễm rộng ra cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay. Tỉnh thành nào có người đến bệnh viện Bạch Mai đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ TP. Hà Nội. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này.

Tối ngày 28/3, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang thực hiện giám sát với 559 trường hợp tại tỉnh này có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo 13 địa phương trong tỉnh cùng các ngành chức năng có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe của các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hình thức nhắn tin đến toàn bộ người dân trong tỉnh để khuyến cáo và kêu gọi mọi người tự giác khai báo thông tin cho y tế địa phương trong trường hợp có đến Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tuần qua.

Tối 28/3, hơn chục xe chuyên dụng của Binh chủng Hoá học đã tiến vào Bệnh viện Bạch Mai để làm công tác khử trùng. Ảnh: Hoàng Nam.

Tính đến ngày 28/3, qua tiến hành rà soát đã lập danh sách giám sát đối với 559 người; trong đó: 57 trường hợp là cán bộ ngành y tế đến làm việc, học tập; 14 trường hợp là bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai về điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn; 321 trường hợp đến khám, điều trị; 144 trường hợp là người đến thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân; 23 trường hợp là sinh viên đi học tại Bệnh viện.

Các đơn vị đã thực hiện rà soát sàng lọc để theo dõi, giám sát, cách ly theo quy định; thực hiện lấy 138 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 88 mẫu âm tính; 50 mẫu đang chờ kết quả.

Tại Hải Phòng, ngày 28/3, các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, rà soát, tìm kiếm những trường hợp người bệnh điều trị, người thân tại bệnh viện Bạch Mai từ 10/3 đến nay, cán bộ y tế học tập tại BV Bạch Mai, …để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà hoặc đưa vào cách ly tập trung, lấy mẫu làm xét nghiệm.

Sở Y tế TP Hải Phòng cũng đề nghị Bệnh viện Việt Tiệp, bệnh viện ĐK quốc tế, Phòng khám 33 Kỳ Đồng cung cấp danh sách bệnh nhân đã được các bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai về Hải Phòng thăm khám, điều trị để theo dõi, giám sát y tế.

Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị trong ngành về việc theo dõi, giám sát y tế những người về Hải Phòng từ Bệnh viện Bạch Mai. Theo Sở Y tế Hải Phòng, trong tháng 3/2020, có 380 người ở Hải Phòng đến khám, điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (chưa kể nhiều người nhà bệnh nhân đi theo chưa thống kê hết); 44 nhân viên y tế ở Hải Phòng đến Bệnh viện này học tập, và một số nhân viên y tế ở Bệnh viện Bạch Mai đến Hải Phòng làm việc.

Sở Y tế Hải Phòng nhận định, đây là nhóm có nguy cơ cao khiến dịch Covid-19 lây lan vào Hải Phòng. Chính vì vậy, Sở này đã gửi danh sách cụ thể đến các đơn vị để sàng lọc những người từ Bệnh viện Bạch Mai đã về Hải Phòng để cách ly, giám sát y tế.

Với 44 nhân viên y tế của Hải Phòng đang học tập ở Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế yêu cầu những người này ở lại Hà Nội, nếu đã về Hải Phòng thì phải báo cáo, tự cách ly tại nhà. Bất kỳ ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay trung tâm y tế cấp huyện để đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Theo chỉ đạo, các đơn vị y tế Hải Phòng phải tạm dừng ký hợp đồng với cán bộ y tế ở Bệnh viện Bạch Mai, và dừng cho nhân viên đi học tại đây cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hải Dương, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương, thống kê, rà soát, trong thời gian từ ngày 10/3-24/3, tỉnh Hải Dương có 589 người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Các địa phương có nhiều người đến khám, chữa bệnh tại BV Bạch Mai trong thời gian trên gồm thành phố Hải Dương, TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang…

Ngày 26/3, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trong ngành; Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Bệnh viện Quân y 7; Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và các phòng khám đa khoa tư nhân trong tỉnh khẩn trương rà soát những trường hợp đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua để báo cáo chính quyền địa phương nhằm quản lý, giám sát y tế.

Hiện đối với những người tự nguyện, không dùng thẻ bảo hiểm y tế thì Sở Y tế Hải Dương đang phối hợp với bệnh viện Bạch Mai để khẩn trương hoàn thành danh sách.

Tại Nam Định, mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh Nam Định đang yêu cầu chính quyền các cấp ở các địa phương khẩn trương rà soát, xác minh những người từng đến khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3/2020.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, trong tháng 3/2020, đã có gần 2.000 người dân Nam Định đến khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chưa tính người nhà đi theo chăm sóc và người thân đến thăm bệnh nhân. Ngoài ra, còn có một lượng nhân viên y tế của Nam Định đang học tập tại bệnh viện Bạch Mai. Đây là nhóm nguy cơ cao, có khả năng lây nhiễm Covid-19.

Trước tình hình này, tỉnh Nam Định đã yêu cầu chính quyền địa phương các cấp khẩn trương rà soát, xác minh, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe toàn bộ những người từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian trên.

Tại Hà Nội, tối 28/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả các trường hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay) là bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị; người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai; sinh viên, học sinh thực tập tại bệnh viện; các bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai; bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn; các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả, tiến độ rà soát các đối tượng trên gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố để tổng hợp trước 16h hằng ngày.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các đối tượng trên theo quy định. Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã lấy mẫu bệnh phẩm với trường hợp cần thiết theo hướng dẫn của Sở Y tế, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để xét nghiệm. Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã gửi đến. Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Đồng thời yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các trường hợp nêu trên cho Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; lập danh sách người nhà bệnh nhân hiện đang ở trong bệnh viện để chuyển đến khu cách ly tập trung của thành phố theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ngày 28-3 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo: Đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12 tới 27/3 thực hiện các biện pháp sau đây: - Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889. - Liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn. - Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp.

