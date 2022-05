Thủ đoạn đòi nợ của ổ nhóm 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người

Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' quy mô gần 300 người vừa được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng được xác định là người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (Mẫn), SN 1986, người Trung Quốc. Mẫn chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng. Theo lời khai của Nguyễn Quang Vũ, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc, tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương khá cao - 44 triệu đồng/tháng. Vũ cũng khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng. Khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại tham chiếu liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay lập tức mà không cần gặp gỡ hay ký bất kỳ một giấy tờ nào. Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm. Đối với trường hợp khách hàng không trả được, công ty này sẽ phân cấp đòi nợ từ M0-M3, chia rõ nhiệm vụ cho từng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là hình thức, giấy tờ và văn bản. Trên thực tế, những đối tượng đứng đầu sẽ giao cho cấp dưới đòi nợ theo kiểu “muốn làm gì thì làm”, miễn làm sao thu được tiền về, có doanh thu là có thưởng. Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại: Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao. Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê. Để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực. Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được… yên thân. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

