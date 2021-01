Thông xe cầu Thăng Long, người dân Hà Nội hết khổ vì ùn tắc giao thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng nhiều quan chức cấp cao cắt băng thông xe cầu Thăng Long "Lần này, thông xe cầu, công việc được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Bộ và Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành và thông xe đúng vào dịp để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông, phân luồng giao thông hợp lý đặc biệt Tết Nguyên đán tới", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói trong buổi lễ thông xe cầu Thăng Long Việc hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác của toàn tuyến Vành đai III thành phố Hà Nội, góp phần quan trọng vào lưu thông và kết nối vận tải giữa nội thành Hà Nội với sân bay Quốc tế Nội Bài và với các tỉnh thành trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông Theo ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nằm trên đường vành đai 3 là một trong các tuyến đường huyết mạch với lưu lượng giao thông lớn. Việc sửa chữa sẽ đảm bảo giao thông đồng bộ trên vành đai 3, giảm tải cầu Nhật Tân trên tuyến đường cửa ngõ của thành phố, tạo sự liên kết giữa các vùng. Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, nguyên nhân chính gây hư hỏng mặt cầu Thăng Long là do cấu tạo của bản thép mặt cầu dày 14mm là mỏng so với tiêu chuẩn hiện nay tối thiểu bằng 18mm, do đó bản mặt cầu thép biến dạng uốn quá mức gây nứt lớp bê tông nhựa bên trên. Giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này là sử dụng công nghệ hàn đinh neo Plasma liên kết với bản thép sau đó lắp đặt lưới cốt thép và rải bê tông cốt sợi thép siêu tính năng (UHPC) cường độ chịu nén gấp 3 lần bê tông thông thường. Sau khi hoàn thành rải bên tông UHPC sẽ quét keo epoxy dính bám trước khi thảm bê tông nhựa polime dày tối thiểu 4cm. Công tác triển khai thi công sửa chữa bắt đầu triển khai từ 16/8/2020, sau 145 ngày liên tục, hàng trăm công nhân, kỹ sư đã miệt mài thi công đã hoàn thành một khối lượng công việc không nhỏ như hàn hơn 1,4 triệu đinh neo; lắp đặt 800 tấn cốt thép; rải 2.000 m3 bê tông siêu tính năng; quét keo epoxy dính bám và thảm 27.200 m2 bê tông nhựa polyme.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng nhiều quan chức cấp cao cắt băng thông xe cầu Thăng Long "Lần này, thông xe cầu, công việc được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Bộ và Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành và thông xe đúng vào dịp để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông, phân luồng giao thông hợp lý đặc biệt Tết Nguyên đán tới", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói trong buổi lễ thông xe cầu Thăng Long Việc hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác của toàn tuyến Vành đai III thành phố Hà Nội, góp phần quan trọng vào lưu thông và kết nối vận tải giữa nội thành Hà Nội với sân bay Quốc tế Nội Bài và với các tỉnh thành trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông Theo ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nằm trên đường vành đai 3 là một trong các tuyến đường huyết mạch với lưu lượng giao thông lớn. Việc sửa chữa sẽ đảm bảo giao thông đồng bộ trên vành đai 3, giảm tải cầu Nhật Tân trên tuyến đường cửa ngõ của thành phố, tạo sự liên kết giữa các vùng. Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, nguyên nhân chính gây hư hỏng mặt cầu Thăng Long là do cấu tạo của bản thép mặt cầu dày 14mm là mỏng so với tiêu chuẩn hiện nay tối thiểu bằng 18mm, do đó bản mặt cầu thép biến dạng uốn quá mức gây nứt lớp bê tông nhựa bên trên. Giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này là sử dụng công nghệ hàn đinh neo Plasma liên kết với bản thép sau đó lắp đặt lưới cốt thép và rải bê tông cốt sợi thép siêu tính năng (UHPC) cường độ chịu nén gấp 3 lần bê tông thông thường. Sau khi hoàn thành rải bên tông UHPC sẽ quét keo epoxy dính bám trước khi thảm bê tông nhựa polime dày tối thiểu 4cm. Công tác triển khai thi công sửa chữa bắt đầu triển khai từ 16/8/2020, sau 145 ngày liên tục, hàng trăm công nhân, kỹ sư đã miệt mài thi công đã hoàn thành một khối lượng công việc không nhỏ như hàn hơn 1,4 triệu đinh neo; lắp đặt 800 tấn cốt thép; rải 2.000 m3 bê tông siêu tính năng; quét keo epoxy dính bám và thảm 27.200 m2 bê tông nhựa polyme.