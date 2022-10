Thôn nữ xinh đẹp và cái chết oan nghiệt dưới tay kẻ hám sắc

Ngày 19/3/2011, thực sự là một ngày dài lê thê đối với gia đình chị Chu Thị Linh (25 tuổi, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hôm đó trong xã có đám cưới, nên Linh xin phép bố mẹ tới tham dự. Tối muộn cùng ngày, khi cuộc vui đã tàn từ lâu nhưng không thấy con về, người thân trong gia đình lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện cho con gái, bố mẹ Linh chỉ nhận được thông báo thuê bao không thể liên lạc được. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Trước đó không lâu, tại địa phương đã có trường hợp thiếu nữ bị kẻ xấu bắt cóc bán qua biên giới khiến gia đình Linh càng thêm lo lắng, bất an. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Chu Ngọc Diễn (bố chị Linh) lập tức họp gia đình và tổ chức mọi người tỏa đi các hướng để tìm con. Sáng 20/3, khi mọi người gọi lại vào số máy của Linh thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đó là anh Chu Bá Nguyện (anh họ Linh). (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Theo lời anh Nguyện, tối 19/3, tại đám cưới, Linh có gặp một thanh niên cùng xã tên Lê Khánh Duy (25 tuổi). Gã này đã có vợ con. Tuy vậy, trước vẻ đẹp của cô thôn nữ, Duy đã sấn sổ tiếp cận rồi buông những lời chọc ghẹo. Quá sợ hãi trước thái độ khiếm nhã của Duy, Linh đã nhờ anh Nguyện đưa về nhà. Nhưng do anh Nguyện đang dở công việc tại đám cưới nên nhờ một người bạn tên Chu Hải hỗ trợ Linh. Tuy vậy, khi hai người vừa rời khỏi đám cưới được chừng vài trăm mét, thì Duy đuổi theo chặn đầu. Duy gây hấn với anh Hải rồi ép Linh đi theo mình. Chiếc điện thoại của Linh do chính Duy đưa lại cho anh Nguyện sau đó không lâu. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) Từ manh mối quan trọng đó, người thân lập tức tìm gặp Lê Khánh Duy để nói chuyện. Sau một hồi quanh co, chối cãi, Duy thừa nhận việc mình ép Linh tới một căn nhà cũ rồi thực hiện hành vi hãm hiếp. Tuy vậy Duy cho biết, sau đó y trở về nhà và không biết Linh đi đâu. Do tin lời Duy, nên gia đình lại tiếp tục đi tìm với hy vọng mong manh sẽ thấy Linh đang trú tạm tại một nơi nào đó. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Giao Thông) Cho tới sáng 23/3, trong lúc đánh cá tại khúc sông gần nhà, một người dân ở xã Tự Lạn thất kinh khi phát hiện thi thể một cô gái nổi lập lờ trên mặt nước. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ. Cùng thời điểm đó, gia đình chị Linh cũng được đề nghị tới nhận dạng thi thể. Tại triền đê, những tiếng gào khóc thảm thiết như xé toạc không gian yên bình của một vùng quê. Người thân như chết lặng khi nhận ra nạn nhân chính là Chu Thị Linh, mất tích bí ẩn từ nhiều ngày trước đó. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Nhịp sống trẻ) Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định có dấu hiệu án mạng. Lập tức, công an triệu tập Lê Khánh Duy để tiến hành đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Duy khai nhận chỉ cưỡng hiếp rồi thả Linh về. Tuy nhiên, trước những thương tích bất thường trên thi thể nạn nhân, Duy đã phải cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Nhịp sống trẻ) Theo lời khai của Duy, chiều 19/3, y gặp chị Linh tại đám cưới. Sau khi có hơi men trong người, Duy nảy sinh ý đồ đen tối với cô thôn nữ. Nghĩ là làm, Duy tìm cách tiếp cận rồi ép Linh phải đi theo mình. Tại một căn nhà cũ trong xã Tự Lạn, hắn đã khống chế rồi cưỡng hiếp nạn nhân. Bị kháng cự, Duy đã dùng khuỷu tay chặn mạnh vào yết hầu khiến Linh ngất đi, Sau khi thỏa mãn thú tính, Duy tưởng Linh đã chết nên đã vác xác chị ném ra con mương lớn ngoài cánh đồng gần đó để phi tang. 8 tháng sau ngày định mệnh đó, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa bị cáo Lê Khánh Duy (25 tuổi, trú tại xã Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang) ra xét xử sở thẩm về 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Giết người". Phiên tòa khi đó thu hút rất đông người dân tới theo dõi. Xác định hành vi của Lê Khánh Duy là đặc biệt nguy hiểm, tước đi mạng sống của người khác nên HĐXX đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo. Tới ngày 29/3/2012, TAND Tối cao y án sơ thẩm đối với bị cáo. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

