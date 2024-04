Thi thể ven đê và dòng chữ nhỏ trên áo tố kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, tờ mờ sáng 12/11/2010, trời rét cắt da cắt thịt, anh C. (ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đi dọc con đê ra cánh đồng Dốc Kỳ để chăn vịt. Bất chợt, anh thấy phía lùm cỏ trước mặt có người nằm bệt dưới đất. Lại gần, anh C. hoảng hốt khi phát hiện đó là một thi thể, trên cơ thể nhuốm đỏ máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận được tin, Công an huyện Phúc Thọ lập tức có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nam giới, tầm tuổi từ 20 đến 30. Trên người mặc quần bò xanh, áo có in chữ taxi Sông Đà. Nạn nhân bị hàng chục vết thương, chủ yếu tập trung ở vùng bụng, mặt. Chính những vết thương ấy là nguyên nhân gây ra cái chết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Dòng chữ taxi Sông Đà là một đầu mối để các trinh sát xác định nhân thân nạn nhân. Lãnh đạo của hãng taxi khẳng định, đây là lái xe Nguyễn Tiến H. (21 tuổi, trú tại Hòa Bình). Trước đó, anh H. điều khiển xe ô tô màu bạc BKS 28H- 64xx. Tại hiện trường, chiếc xe taxi đã biến mất. Các trinh sát nhận định đây chắc chắn là vụ án giết người cướp tài sản. Một nhân chứng người Phúc Thọ kể, vào 4h sáng 12/11, người này đi chợ qua cánh đồng Dốc Kỳ đã thấy 1 xe taxi bật đèn pha trên đê đi theo hướng ngã tư Gạch (Phúc Thọ). Trong xe có 2 thanh niên mặc áo xanh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại tổng đài của hãng taxi Sông Đà, các trinh sát thu được số điện thoại đã gọi đặt xe do anh H. lái vào rạng sáng 12/11. Khi liên hệ với chủ nhân số máy này, cơ quan điều tra được cung cấp, vào thời điểm trên có hai thanh niên đi cùng 1 cô gái nhờ gọi giúp taxi. Người gọi taxi cũng không biết những thanh niên kia là ai, ở đâu. Tuy vậy, những mô tả nhận dạng của người này trùng khớp với lời khai trước đó của nhân chứng tại Phúc Thọ. Công an Hà Nội lập tức thông báo đặc điểm chiếc xe, đối tượng cho các địa phương lân cận để phối hợp chặn bắt. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp tục sàng lọc, các trinh sát tập trung vào nhóm thanh niên tại ngã ba Mãn Đức (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Thời gian gần đây, ở ngã ba này có mở hội chợ nên người qua lại rất đông. Đặc biệt, trong hội chợ có nhóm người tổ chức chơi các trò cờ bạc như "bầu tôm". Đi sâu tìm hiểu nhóm người này, các trinh sát phát hiện có đối tượng Đoàn Văn Cường (22 tuổi, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu bất minh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cường lấy vợ người Tân Lạc, trước khi xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, đối tượng có lên nhà vợ và thường xuyên vào hội chợ tham gia trò "bầu, cua, cá". Ngày 8/11, Cường có rủ bạn thân là Nguyễn Đức Ninh (23 tuổi) từ Võng Xuyên lên Tân Lạc chơi. Đêm 11/11, Cường, Ninh đi chơi và kể từ đó không về Tân Lạc hay Phúc Thọ. Điện thoại di động của cả hai cũng bị tắt một cách khó hiểu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều 12/11, Công an Hà Nội nhận được tin, có chiếc xe taxi giống như thông báo đang lưu thông trên QL1A hướng vào Thanh Hóa, Nghệ An. . Nhân chứng cho hay, vào trưa cùng ngày xuất hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe taxi màu bạc gắn biển Sông Đà dừng ăn cơm ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Hai người này sau khi tháo mào, bảng tính tiền và bóc logo xe thì đã "gạ" cầm cố tại một gara gần đó. Thấy có nhiều điểm bất thường nên chủ gara này không đồng ý. Hai thanh niên tiếp tục "chào hàng" tại vài điểm khác đều thất bại nên đã lên xe và đi về hướng Nghệ An. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến 16h ngày 12/11, các cán bộ CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại trạm soát vé Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện chiếc xe BKS 28H64xx như thông báo của Công an Hà Nội nên tiến hành chặn lại. Hai thanh niên trên xe được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu. Tối cùng ngày, Công an Hà Nội đã tiếp nhận và di lý 2 đối tượng và chiếc xe về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ. Hai gã thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Đức Ninh và Đoàn Văn Cường, đều trú tại Võng Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cường vốn đam mê cờ bạc. Khoảng đầu tháng 11/2010, Cường lấy cớ lên nhà vợ ở Tân Lạc chơi, nhưng thực chất là đi đánh bạc tại hội chợ Mãn Đức. Sáng 8/11, Cường rủ Ninh lên cùng. Chỉ trong 2 ngày, Ninh, Cường tiếp tục thua. Cường nợ hơn 4 triệu và phải "cắm" điện thoại. Cần tiền, hai đối tượng bàn nhau đi cướp. Ninh từng lái xe taxi nên rủ Cường đi cướp taxi. Chúng chuẩn bị 2 con dao, 1 đoạn dây dù. Để "điều xe", Ninh đưa bạn gái đi cùng. Đến ngã ba Mãn Đức, nhóm 3 người nhờ gọi hộ taxi đi về Hà Nội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Anh H. đến đón, các đối tượng yêu cầu đi về thị xã Sơn Tây. Dọc đường, xe dừng lại để bạn gái Ninh về nhà. Do không thạo đường, anh H. phải nghe theo sự chỉ dẫn của hai đối tượng. Chúng đã "điều" anh H. đi về Võng Xuyên. Đến đoạn đường gần cánh đồng Dốc Kỳ, anh H. thông báo hết 850 nghìn đồng. Hai đối tượng vờ chê đắt, không đủ để trả và đề nghị anh H. đi theo chúng về nhà lấy tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chẳng nghi ngờ, anh H. đỗ xe trên đê rồi theo hai khách hàng xuống cánh đồng tối đen như mực. Đi được chừng 100m, hai đối tượng ra hiệu cho nhau rồi cùng lấy dao lao vào tấn công anh H. Thấy nạn nhân đã chết, hai đối tượng lục soát lấy đi 1 điện thoại di động, gần 500 nghìn. Sau khi giấu xác nạn nhân, hai kẻ thủ ác đã lên xe taxi và lái vào Thanh Hóa, Nghệ An để tìm cách tiêu thụ. Với hành vi mất hết nhân tính của mình, Cường, Ninh sau này đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên án tử hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

