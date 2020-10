Nữ nghi phạm cướp ngân hàng Techcombank từng thi Thách thức danh hài

Ngày 11/10, Công an TP HCM lấy lời khai Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang - nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú). Theo đó, vụ cướp ngân hàng Techcombank xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 10/10, một phụ nữ đi taxi đến trước trụ sở chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM). Lúc này, chi nhánh Techcombank đã ngừng giao dịch và không tiếp nhận khách. Người phụ nữ đi ngang qua bảo vệ và khai báo lấy đồ bỏ quên ở quầy giao dịch. Trên đầu người này vẫn còn đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt. Lực lượng an ninh của ngân hàng ngăn chặn thì người này lấy trong túi xách vật dụng giống thiết bị gây nổ tự chế và đổ xăng xuống sàn nhà. Đối tượng tiếp tục lấy đồ khò lửa thủ thế sẵn sàng phóng hỏa để uy hiếp nhân viên ngân hàng. Lực lượng an ninh Techcombank đã lùi lại để bảo vệ nhân viên và đảm bảo thấp nhất mọi rủi ro có thể xảy ra. Đối tượng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền rồi lấy mang đi khoảng 2 tỷ đồng. Gây án xong, người này leo lên xe taxi đang đậu trước cửa ngân hàng rồi bỏ trốn. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Sau hơn 3 giờ truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ được người phụ nữ gây ra vụ cướp ngân hàng. Thắng được biết đến qua các kênh yotube, truyền hình khi tham gia một vài gameshow và cũng đặt nghệ danh để định hướng vào showbiz. Gameshow nổi tiếng do Thắng tham gia như gameshow Thức Thức Danh Hài... Cô tập tành thi những chương trình truyền hình, để khán giả quen mặt nhưng thời gian qua không thành công. Để trang trải cuộc sống, gần đây, nợ quá nhiều khiến cô nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Hiện vụ cướp ngân hàng Techcombank đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Xét xử các bị cáo cướp Ngân hàng Techcombank Sóc Sơn. Nguồn: Truyền Hình Bà Rịa - Vũng Tàu.

