Thêm 1 Phó Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu lãnh đạo?

Ngày 4/8, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/8/2022. Thượng tá Trần Anh Sơn sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thượng tá Sơn từng giữ các chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch. Ngày 1/7, Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/7/2022, thay Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê quán tỉnh Nghệ An). Ông Quang có học hàm thạc sĩ luật học, cử nhân an ninh điều tra. Từ tháng 4/2009 đến tháng 3/2019, ông Quang giữ các chức vụ: Phó trưởng Phòng bảo vệ chính trị 4, Phó chánh Văn phòng Công an TP HCM và Trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM. Từ tháng 4/2019 đến nay, ông giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám đốc Công an TP HCM. Ngày 1/6/2020, Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đồng Nai, làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/6/2020. Trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Tiến Đạt đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Công an tỉnh Đồng Nai như Chánh văn phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an TP.Biên Hòa, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ. Ngày 4/5/2020, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm mới 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đại tá Lê Quang Nhân (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) và đại tá Nguyễn Ngọc Quang (công tác tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy). Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an. Còn đại tá Lê Quang Nhân trước đây từng là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Vào giữa năm 2018, đại tá Nhân được điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Ngày 27/11/2019, Bộ Công an, đã trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Xuân Thao (42 tuổi, Trưởng phòng Tham mưu thuộc Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an), đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. >>> Xêm thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

