Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được bổ nhiệm là ai?

Ngày 4/8, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/8/2022. Thượng tá Trần Anh Sơn sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thượng tá Sơn từng giữ các chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trưởng công an huyện Xuân Lộc, Trưởng công an huyện Nhơn Trạch. Như vậy, Công an Đồng Nai hiện có 5 Phó Giám đốc gồm, đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Xuân Thao, đại tá Lê Quang Nhân, đại tá Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Trần Anh Sơn. Trước đó, ngày 1/7, Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/7/2022, thay Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: ĐTHĐT.

