Thật như đùa, bi kịch của các quý ông bị cắt phăng “của quý“

Tự cắt "của quý", người đàn ông hai lần trèo lên nóc nhà quậy phá: Khoảng 19h tối 27/11, một người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục la hét, đấm vỡ cửa kính, rồi đu đưa trên biển quảng cáo ở tầng 20 của khách sạn Alacarte, đòi nhảy xuống. Sau đó, tự dùng vật nhọn tự cắt vào "của quý" của mình khiến máu chảy rất nhiều, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để giải cứu người đàn ông này. (Ảnh: Toquoc) Khoảng 2h đồng giả cứu, lực lượng chức năng đã đưa được người đàn ông này đến nơi an toàn và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, người đàn ông này tiếp tục bị mất kiểm soát, cởi hết quần áo, mở cửa sổ để trèo ra bên ngoài tầng 2 và liên tục la hét, khiến nhiều người thót tim, đến khoảng 1h sáng 28/11, các y bác sĩ, bảo vệ bệnh viện và công an mới "giải cứu" được. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 8h sáng 29/11, người đàn ông này lại tiếp tục lên cơn loạn thần và leo lên nóc dãy nhà E của bệnh viện Đà Nẵng. Cùng ngày 29/11, Bệnh việc Đà Nẵng cho biết, người đàn ông trên được xác định là ông T.P.Đ (42 tuổi, trú tại quận 9, TP HCM) người đã dùng dao tự cắt dương vật của mình đứt 30%, sau khi nhập viện, các bác sỹ đã phẫu thuật nối thành công dương vật của người này, tuy nhiên người đàn ông này lại leo lên nóc nhà quậy phá. (Ảnh: Toquoc)

Nam thanh niên ở Phú Thọ bị vợ cắt "của quý" do cãi nhau: Ngày 7/7, PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Việt Đức cho biết, bệnh nhân Lê Q. H., 24 tuổi ở Phú Thọ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng da niêm mạc nhợt, huyết động ổn, vết thương đứt gần rời dương vật, đã được khâu cầm máu tại tuyến dưới. Sau đó, bệnh nhân đã được nối vi phẫu thuật động mạch dương vật, nối thần kinh dương vật, tĩnh mạch mu sâu, nối vật hang, nối niệu đạo, sau khi mổ tình trạng bệnh nhân ổn định. (Ảnh: ThethaoTPHCM) Do ấm ức, vợ cắt "của quý" chồng ném ra kênh: Ngày 17/2, anh Trần T.K. (SN 1978, trú tại 2 Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đi nhậu bên nhà hàng xóm về sau đó xảy ra tranh cãi với vợ là chị Nguyễn Thị M.C (SN 1979) cho rằng anh K. quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên không ngừng tra hỏi, mạt sát chồng. Do ấm ức chị C. đã dùng dao cắt phăng 2/3 "của quý" của chồng và ném ra kênh gần nhà, sau đó Anh K. đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và sức khỏe đã ổn định ngay sau đó, tiu nhiên “của quý” của anh K. vĩnh viễn mất đi không thể nối lại bởi không thể tìm thấy đoạn bị cắt đứt ở dưới kênh. (Ảnh: Phunutoday) "Vợ bé" cắt "của quý" do quan hệ tình cảm với người khác: Ngày 27/1, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân nam, 55 tuổi, trong tình trạng “của quý” bị người tình cắt đứt 2/3, chỉ còn dính lại một phần da. Người đàn ông kể rằng có 1 đời vợ đã ly hôn, hiện sống với một người phụ nữ khác. Trong thời gian sống cùng “vợ bé”, người đàn ông này lại có quan hệ tình cảm với người thứ ba. Phát hiện sự việc, “vợ bé” lên cơn ghen tuông và đã dùng dao gọt hoa quả cắt gần đứt dương vật của ông này. (Ảnh: Suckhoedoisong) Xảy ra xích mích, người tình dùng dao cắt "của quý": Ngày 17/5/2018, do xảy ra xích mích tình cảm nên bị người tình lấy con dao ở bếp vào cắt “của quý” anh N.V.N (57 tuổi, trú tại Đồng Tháp) khi đang tắm, ngày 15/5/2018, anh N. đã đến cấp cứu trong tình trạng vết thương vùng bộ phận sinh dục lồi tinh hoàn, “của quý” bị cắt đứt sát gốc, đứt mạch máu, thể hang, chỉ còn dính phần niệu đạo... Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng mổ nối “của quý”, 2 ngày sau phẫu thuật, “của quý” của anh đã được tưới máu tốt và phục hồi. Vợ cắt đứt "của quý" của chồng vì mâu thuẫn. (Nguồn: VTC14)

