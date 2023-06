Thanh Hóa: Cướp tài sản của người giao hàng vì chụp ảnh không xin phép

Ngày 21/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2002, ở xã Định Hải, huyện Yên Định, Thanh Hoá) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thị Nguyệt tại cơ quan Công an.

Thông tin ban đầu, chiều 15/6/2023 chị P.T.H. đến nhà nghỉ Hà Chương ở thị trấn Quán Lào (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để giao hàng cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Trong lúc giao nhận hàng, chị H. có chụp ảnh Nguyệt để xác nhận khách đã nhận hàng theo quy định. Tuy nhiên, Nguyệt nổi nóng, chửi bới chị H. vì đã chụp ảnh mà chưa xin phép. Sau đó Nguyệt ép chị H. lên phòng nghỉ để nói chuyện.

Tại đây, Nguyệt chửi bới, đánh đập và đe dọa rạch mặt chị H. Sau đó, Nguyệt đã lấy 8 triệu đồng tiền mặt và lấy điện thoại của chị H. chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản khác. Sau khi lấy được tiền, Nguyệt nhanh chóng xuống Sầm Sơn (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để lẩn trốn, nhưng bị lực lượng Công an huyện Yên Định bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Nguyệt đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.