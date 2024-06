Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng cướp hoa tai vàng của người phụ nữ

Đối tượng Lê Văn Quang (trái) và Nguyễn Văn Cương.

Trước đó, khoảng 13h ngày 27/5/2024, Công an xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của bà L.T.T, sinh năm 1965 ở thôn Thái Lộc, xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn về việc bị hai đối tượng nam giới đi xe máy giật 01 chiếc hoa tai bằng vàng rồi phóng xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã: Thái Hoà, Đồng Tiến và Đồng Lợi khẩn trương rà soát và tiến hành truy vết các đối tượng. Sau 3 tiếng đồng hồ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Lê Văn Quang và Nguyễn Văn Cương là 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên, đồng thời triển khai các phương án vây bắt 2 đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp hoa tai vàng của người phụ nữ để điều tra, xử lý.