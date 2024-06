Kẻ sát nhân ra tay tàn độc, cho nạn nhân “ăn cát” đến chết

Theo hồ sơ vụ án, sáng 6/6/2018, anh Võ Tấn Song trú ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông để tìm mật ong. Trong lúc đang len lỏi giữa những bụi cây, anh Song bất ngờ phát hiện xác một phụ nữ. Nạn nhân mặc áo màu đỏ, quần màu xanh đen, bên trên được che phủ bởi mấy cành cây và lá khô. Thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối… Kinh sợ, anh Song vội gọi báo cho Công an huyện Cam Lâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hiện trường vụ việc cách đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1km. Đây là nơi hoang vắng ít người qua lại. Xung quanh bao bọc bởi các công trường xây dựng. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân nữ khoảng 40 - 42 tuổi, tử vong khoảng 48 - 72 giờ trước. Vùng đầu có vết thương do tác động ngoại lực, bên trong thực quản và khí quản có rất nhiều dị vật là những hạt cát. Nạn nhân tử vong bởi suy hô hấp do ngạt. Từ vết chấn thương sọ não, cơ quan điều tra nghi nạn nhân có thể bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Điều khó khăn cho việc xác nhận tung tích, danh tính là tại hiện trường cũng như trên người nạn nhân không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Qua rà soát trên địa bàn huyện Cam Lâm cũng không thu được kết quả gì. Chiều muộn cùng ngày người dân phát hiện một chiếc xe máy tay ga màu đỏ nhãn hiệu Janus, mang biển số 79C1-405.71 bị bỏ bên lề đường gần khu vực chợ Mới, thuộc địa bàn phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, cách nơi phát hiện thi thể gần 40km. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo kết quả xác minh, chiếc xe máy là của chị Nguyễn Hồng Huệ (SN 1978) trú ở tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh. Khi nhận dạng thi thể người phụ nữ bị sát hại, thân nhân xác định đó là chị Huệ. Sau khi rà soát dọc tuyến Quốc lộ 1, các trinh sát phát hiện một ví da nữ vứt bỏ cạnh lề đường. Bên trong ví có thẻ ATM mang tên chủ nhân Nguyễn Hồng Huệ và thẻ bảo hiểm y tế cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó tên người mẹ cũng là Nguyễn Hồng Huệ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gia đình nạn nhân cho biết, ngày 4/6/2018, chị Huệ có đi ra khỏi nhà, nhưng đi với ai, đi đâu thì không rõ. Nạn nhân, có chồng đang đi lao động tại nước ngoài, sống với cha mẹ già cùng hai con nhỏ tại tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh. Chị là người hiền lành, không có thù oán hay xích mích với ai bao giờ. Ngoài ra, chị bị dị tật một bên chân, thường hay mặc cảm, tự ti nên có rất ít mối quan hệ bạn bè. Nạn nhân cũng ít khi đi xa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiệm trọng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác lập chuyên án, tung các trinh sát tiến hành tìm kiếm thông tin trên địa bàn. Qua trích xuất camera khu vực chợ Mới, nơi chiếc xe của chị Huệ bị bỏ lại, xác định trong đêm ngày 4/6/2018, có một người đàn ông đến để xe lại rồi đi mất. Các điều tra viên đã phác thảo được chân dung nghi phạm là người đàn ông cao khoảng 1,65m, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, có quen biết với nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đang gặp bế tắc trong công tác điều tra, ban chuyên án bỗng nhận được một thông tin rất quan trọng từ gia đình nạn nhân. Mẹ chị Huệ tiết lộ là gia đình mới bán đất, có cho chị 1 tỷ đồng để lấy vốn làm ăn. Thế nhưng, sau khi nạn nhân bị sát hại, số tiền đó cũng biến mất. Mẹ nạn nhân trong lúc xem lại kỷ vật của con gái thì bất ngờ rơi ra một tờ giấy viết tay với nét chữ nguệch ngoạc. Đó là một tờ giấy vay tiền viết vào tháng 5/2018, người vay là Nguyễn Dư Phúc, một trong hai người bạn thân của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyễn Dư Phúc (SN 1981) trú tại tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, làm nghề môi giới bất động sản, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ gia đình, trong đám tang nạn nhân, Phúc có đến chia buồn và nói mình rất thân thiết với nạn nhân. Thời gian gần đây, Phúc hay gặp nạn nhân tại một quán cafe. Có nguồn tin cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn Dư Phúc cá độ bóng đá nên vay tiền của chị Huệ. Sau những lần thua độ, Phúc đến nhà chị nói dối cần tiền mua thửa đất giá rẻ để vay100 triệu đồng và đang bị đòi nợ ráo riết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trích xuất camera an ninh, các trinh sát phát hiện vào tầm 18h30 chiều 4/6/2018, Nguyễn Dư Phúc đi xe máy Janus biển số 79C1-405.71 chở chị Huệ từ Quốc lộ 1 về hướng Đông... Sau khi đến đám tang của nạn nhân, Phúc cũng rời khỏi địa phương từ ngày 4/6/2018, với lý do đi thăm người thân tại Huế, sau đó lên Buôn Ma Thuột. Đến ngày 17/6/2018, khi Nguyễn Dư Phúc trở về nhà, các trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phúc khai báo quanh co, chối tội. Nhưng khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ, Phúc đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phúc khai, do vay nợ chị Huệ 100 triệu nhưng không có khả năng trả nên nảy sinh ý định sát hại. Ngày 4/6/2018, Phúc nói có người thân cho mượn tiền trả nợ nên hẹn chị Huệ đến trước siêu thị Vincom Cam Ranh để đi nhận tiền. Tưởng thật nên chị Huệ đến điểm hẹn rồi giao xe máy cho Phúc chở mình đi. Khi đến tuyến đường N2 thuộc địa phận thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông là nơi hoang vắng, Phúc dừng xe máy rồi kiếm cớ gây sự dẫn đến cãi vã với chị Huệ. Giữa cuộc cãi vã, Phúc xông đến dùng tay đánh, đấm vào đầu khiến chị Huệ choáng váng ngã xuống bãi cát, rồi xông tới đè người, dùng tay bóp cổ và vốc cát nhét vào mồm nạn nhân. Khi biết chị Huệ đã chết, Phúc kéo xác nạn nhân vào bụi cây rồi dùng cành cây và lá khô phủ lên thi thể để giấu xác. Sau đó, Phúc đi xe máy về Cam Ranh. Trên Quốc lộ 1A, đến đoạn trước Lữ đoàn 101 thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Phúc dừng xe ném ví của chị Huệ xuống mương nước bên đường. Đến khu vực chợ Mới, Phúc dựng xe máy ở bên đường rồi đi bộ về nhà ngủ. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 7/10/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dư Phúc mức án chung thân về tội giết người.

