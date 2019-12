Thảm sát 5 người chết ở Thái Nguyên: Hung thủ mắc bệnh trầm cảm?

Liên quan vụ thảm sát kinh hoàng 5 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra tại Thái Nguyên vào sáng ngày 26/12, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), hung thủ gây ra vụ án.



Bước đầu đối tượng thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Đặc biệt, đối tượng bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người.

Sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hưởng (SN 1976), vợ đối tượng đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức, lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó đối tượng lấy dao chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ, những người hàng xóm mà đối tượng gặp trên đường bỏ trốn...

Đối tượng Hoàng Văn Chín tại cơ quan công an.

Dư luận đặt câu hỏi, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát kinh hoàng trên là do đối tượng Hoàng Văn Chín bị trầm cảm do sử dụng chất kích thích như ma túy gây nên ảo giác? Bởi theo người dân địa phương trước khi xảy ra vụ án mạng trên, Chín đã từng tự tử bằng dây thừng nhưng dây bị đứt nên không chết, Sau đó, Chín về nhà xin mẹ 200 nghìn đồng mua thuốc sâu để tự tử.

Thời gian qua, bệnh trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến không ít vụ tự tử, án mạng xảy ra cho thấy, bệnh trầm cảm không chỉ ảnh hưởng đến người mắc mà còn hệ lụy tới gia đình và xã hội.

Đáng chú ý có nhiều nguyên nhân để dẫn đến trầm cảm như biến cố xảy ra trong cuộc sống, áp lực và stress. Thậm chí, do di truyền, do biến chứng từ những chấn thương ở vùng đầu, do trải qua những cú sốc về tâm lý, do lạm dụng một số chất kích thích và gây nghiện như ma túy hay do thói quen sống cô lập, ít giao tiếp, vận động, thiếu ngủ… Khi bị trầm cảm, người bệnh thường có những suy nghĩ tiêu cực như mình là người vô dụng, vô tích sự, không thể làm chuyện gì tốt, gây phiền hà cho người khác… nên dễ dẫn đến hành vi tự tử. Thậm chí có người bệnh còn cho rằng, người thân, con em mình sống quá khổ nên muốn sát hại họ như một cách giải thoát.

Dù nguyên nhân nào dẫn đến việc nghi phạm Hoàng Văn Chín gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết một người bị thương, nghi phạm này cũng phải đối mặt với bản án cao nhất của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm Hoàng Văn Chín gây ra vụ thảm sát là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi quyền được sống của nhiều người. Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của Pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do nghi phạm mâu thuẫn với vợ trong tình trạng sử dụng ma túy bị ảo giác đã không kiểm soát được hành vi dùng hung khí nguy hiểm chém vợ.

Sau đó, nghi phạm tiếp tục dùng dao vô cớ chém liên tiếp vào những người khác gặp khi ra khỏi nhà. Hậu quả làm 05 người tử vong và 1 người bị trọng thương, bao gồm: chị Ma Thị Hưởng, sinh năm 1976 (vợ Chín); Lường Văn Bánh, sinh năm 1974 (anh rể Chín); Hoàng Văn Luận, sinh năm 1975, cán bộ tư pháp xã; Trần Thị Hường, sinh năm 1984; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1994; Lường Văn Hoàng, sinh năm 1966 (cùng có hộ khẩu thường trú tại xóm Lương Bình 2).

Vụ thảm sát khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Xét hành vi của nghi phạm sử dụng hung khí đâm, chém nhiều nhát vào 5 nạn nhân gây tử vong và 1 người bị thương tích nặng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Đối với thông tin về việc nghi phạm thực hiện hành vi giết người trong tình trạng “ngáo đá” do sử dụng ma túy hay không thì không được coi là là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Căn cứ Điều 13 BLHS quy định trường hợp người phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Như vậy, luật sư Thơm cho rằng, nếu có căn cứ xác định nghi phạm sử dụng ma túy dẫn tới mất kiểm soát hành vi thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ma tuý là những chất gây nghiện thuộc danh mục nhà nước nghiêm cấm công dân sử dụng. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất ma túy sẽ gây ảo giác mất kiểm soát hành vi. Nếu gây hậu quả sẽ bị xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, nếu có căn cứ xác định, nghi phạm đã từng bị mắc bệnh tâm thần do liên quan đến sử dụng ma túy và điều trị tại các cơ sở y tế thì cũng cần thiết phải trưng cầu giám định năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Theo quan điểm của luật sư, kể cả trong trường nghi phạm bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì với việc sát hại 5 người tử vong và 1 người bị thương thì vẫn phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình.

“Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

