Nhanh chóng khám phá vụ trộm tại Khu di tích Lăng Bà Thu Bồn

Khu di tích Lăng Bà Thu Bồn (thuộc xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là di tích lịch sử cấp tỉnh và là địa điểm diễn ra Lễ hội Bà Thu Bồn – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên thưởng nóng cho Công an huyện

Trước đó, rạng sáng 5/11, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực di tích, lấy đi một số hiện vật có giá trị, gồm: 1 con rùa hạc lớn, 1 con rùa hạc nhỏ, 3 chân đèn lớn, 4 bồng trái cây, 4 bình hoa, 1 cái chuông (tất cả tài sản trên đều bằng đồng). Vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự cũng như công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

Ngay sau đó, Công an huyện Duy Xuyên đã khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng điều tra và phối hợp với Công an các địa phương lân cận để xác minh, truy tìm đối tượng. Sau hơn 10 ngày tổ chức lực lượng điều tra, truy xét, đến trưa ngày 18/11, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) triệu tập Lê Khắc Phục (SN 1988, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để làm việc.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mặt công tác Công an

Tại cơ quan Công an, Lê Khắc Phục liên tục quanh co, chối tội. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, trước các chứng cứ thuyết phục, Lê Khắc Phục đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng Công an cũng đã tổ chức truy thu được toàn bộ tài sản bị mất cắp.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên đã thưởng nóng cho tập thể Công an huyện và tặng giấy khen cho Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

