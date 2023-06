Tên cướp tiệm vàng ở Hải Dương trốn dưới ao bèo khi đồng phạm bị bắt

Sáng 8/6, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam (thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, Hải Dương) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Lương Văn Đạt (SN 1990, trú tại xã Tiên Cương, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) bị cảnh sát bắt lúc 4h sáng ngày 8/6 tại nhà riêng của đối tượng ở thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Khi Đạt bị bắt, đồng phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1989, trú tại thôn Cao Lâu, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đang trốn tại nhà Đạt bỏ chạy ra hướng cánh đồng sau nhà. Đến 6h20 ngày 8/6, Doanh bị lực lượng Công an bắt khi đang lẩn trốn dưới ao bèo sau nhà. Nguyễn Văn Doanh sau khi bị bắt. Lực lượng chức năng đã thu giữ 01 súng côn quay (trong súng có 05 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản. Khoảng 20h ngày 7/6, anh Nguyễn Đăng Ninh (sinh năm 1977, Thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang trông cửa hàng của gia đình là tiệm vàng Đức Nam. Lúc này, Đạt và Doanh đi xe môtô Exciter (không BKS), mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang, găng tay xông vào. Tại đây, một đối tượng đi trước cầm súng ngắn dạng côn xoay chĩa thẳng về hướng anh Nguyễn Đăng Ninh để đe dọa, đối tượng đi sau cầm búa đập vỡ kính tủ trưng bày vàng, lấy một số vàng trong tủ bỏ vào túi xách mang theo. Lúc này anh Nguyễn Đăng Ninh lao nhanh ra đẩy đối tượng cầm súng thì cả 2 đối tượng bỏ chạy, anh Ninh ôm giữ được đối tượng cầm túi xách đựng vàng thì bị đối tượng cầm súng bắn khoảng 3 phát đạn nhằm giải thoát cho đồng bọn. Sau đó cả 2 đối tượng bỏ lại túi xách đựng vàng đã cướp, bỏ lại xe môtô chạy bộ tẩu thoát. Anh Nguyễn Đăng Ninh bị trúng 02 phát đạn vào ngực trái và đùi trái, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, hiện sức khỏe đã ổn định. Hiện trường vụ cướp. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Kim Thành đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, đồng thời huy động tối đa lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn để xác minh truy bắt đối tượng. Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo huy động các lực lượng Công an tỉnh và trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xác minh, truy bắt đối tượng. Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục C02, Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường. Chiếc xe 2 đối tượng để tại hiện trường. Sau gần 8h kể từ khi xảy ra vụ cướp, đến sáng ngày 8/6, được sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cảnh sát thu giữ 1 súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản. Chiều 8/6, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã khen thưởng nóng ngay cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm cướp tiệm vàng trên. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thưởng nóng cho Công an huyện Kim Thành và Công an xã Đồng Cẩm. >>> Mời độc giả xem thêm video Hai đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Đức Nam ở Hải Dương như thế nào?. Nguồn video: CAND

