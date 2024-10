Sáng 24/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2024-Techfest Nghe An open 2024 và chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024. Toàn cảnh Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2024-Techfest Nghe An open 2024.

Techfest Nghe An open 2024 với chủ đề “Hành trình 8 năm Techfest Nghệ An - Liên kết phát triển” là chương trình tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu Nghệ An và sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An, từ đó kết nối và hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Techfest Nghệ An open 2024 hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương gắn với phát triển thế mạnh và khai thác tài nguyên bản địa, các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương nhằm tạo ra các chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực về tài chính, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp sáng tạo, nhằm tạo sự đột phá góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế-xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công 7 kỳ Techfest Nghệ An, thu hút hơn 700 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia, trao giải cho 70 dự án xuất sắc và hỗ trợ nhiều dự án tiềm năng kêu gọi được vốn đầu tư từ các quỹ trong và ngoài nước. Đặc biệt, Nghệ An là địa phương có nhiều startup đạt giải cao tại Techfest quốc gia và quốc tế.

Các thí sinh sẽ thuyết trình về dự án của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Nguyễn Quý Linh nhấn mạnh: Techfest Nghệ An open 2024 không chỉ là cơ hội để các đội thi tranh tài mà còn là nơi để kết nối, học hỏi và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Đây là sự kiện mang tính cột mốc, không chỉ để tôn vinh những thành tựu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong suốt thời gian qua mà còn là bước tiếp theo trên con đường khẳng định vai trò của Nghệ An trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

Tại chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2024, sau hơn 6 tháng phát động, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của sở, ban, ngành cùng các địa phương trên toàn quốc. Cuộc thi đã nhận được 70 hồ sơ dự thi từ khắp nơi trong và ngoài nước. Trải qua vòng loại, vòng đào tạo và cố vấn hoàn thiện dự án, Ban tổ chức chọn ra 20 dự án tiềm năng nhất vào vòng chung kết cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ thuyết trình về dự án, ban giám khảo đặt câu hỏi và chấm điểm cho các dự án. Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ra 10 dự án xuất sắc để trao giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ngoài cuộc thi chính, chuỗi sự kiện Techfest Nghệ An Open 2024 còn bao gồm nhiều hoạt động quan trọng khác diễn ra trong hai ngày từ ngày 24-25/10 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Đại học Y khoa Vinh. Đặc biệt, lễ trao giải Techfest Nghệ An open sẽ được diễn ra vào ngày 25/10.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vợ shark Đặng Hồng Anh, con dâu ông Đặng Văn Thành khởi nghiệp với lĩnh vực làm đẹp: