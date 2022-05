Tập huấn về quyền con người cho phóng viên, biên tập viên

Khoá tập huấn được khai giảng tại Đà Lạt vảo sáng ngày 30/5, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tham dự khoá học có 35 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí các tỉnh Lâm Đồng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk... cùng các cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải phóng, Truyền hình Quốc Hội...

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn báo chí về Quyền con người (QCN), PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Đề án Giáo dục QCN cho biết, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt thực hiện Đề án đưa nội dung QCN vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (ngày 5/9/2017), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Phúc/SGGP

Trong đó, Học viện đã tổ chức biên soạn tài liệu, sổ tay để hướng dẫn giáo viên từ bậc mầm non đến THPT, đại học, các trường nghề đưa hệ nội dung QCN vào chương trình giáo dục. Hiện nay, Học viện cũng đang phối hợp soạn các bài giảng mẫu cho các cấp học. Các nội dung giáo dục về QCN cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở tất cả các trường thuộc Bộ Công An, Bộ Quốc phòng…

Đây là hoạt động đầu tiên của Đề án dành cho các cơ quan báo chí. Lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, thông tin về QCN và giáo dục QCN, từ đó giúp các cơ quan báo chí thực hiện được sứ mệnh của mình trong việc thông tin, tuyên truyền, bảo vệ QCN.

“Vấn đề tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Giáo dục quyền con người có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền, cung cấp tri thức, trang bị kỹ năng, củng cố niềm tin, giúp mỗi người nhận thức đúng đắn ý nghĩa, giá trị của các quyền, biết tự mình bảo vệ các quyền, tuân thủ pháp luật và biết tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do của người khác”, Ts Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Chương trình tập huấn có 6 chuyên đề, gồm giới thiệu khái quát về quyền con người; chuẩn mực và cơ chế quốc tế, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; nhận diện đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; quan điểm, chính sách pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí.

Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Các chuyên đề sẽ do các giảng viên, chuyên gia của Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ TTTT trình bày.