Tăng tuổi phục vụ CAND phải tương đồng với Bộ luật Lao động

Giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, hồ sơ dự án Luật được xây dựng theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương và được Chính phủ thống nhất thông qua.

Về ý kiến của các đại biểu liên quan đến quy định sỹ quan Công an nhân dân được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; quy định các vị trí cấp Tướng đối với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố...; đề nghị cân nhắc một số quy định về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân công an..., Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an sẽ báo cáo với Chính phủ, các cơ quan liên quan của Quốc hội để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo, báo cáo Quốc hội theo đúng quy định.