Tạm giữ lái xe vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Ngày 11/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 14h30 ngày 10/7, tại ngã tư giao nhau giữa tuyến đường huyện với tuyến đường nhánh thuộc địa phận TDP Quảng Mô, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô nhãn hiệu Nissan Navara do Đoàn Văn Thắng (SN 1984, địa chỉ: Thôn Tê, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đi theo hướng thị trấn Vôi – xã Mỹ Thái với xe mô tô do bà Phùng Thị Lệ (SN 1961, trú tại TDP Quảng Mô, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) điều khiển.

Đoàn Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Hậu quả: Bà Phùng Thị Lệ bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng gia đình xin về, cùng ngày bà Lệ tử vong tại nhà riêng. Sau tai nạn, Đoàn Văn Thắng điều khiển xe rời khỏi hiện trường, đến chiều cùng ngày Thắng nhận thấy hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên đã đến Công an huyện Lạng Giang xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong hơi thở của Đoàn Văn Thắng là 0,646 mg/l. Hành vi của Đoàn Văn Thắng có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã tạm giữ Đoàn Văn Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện vụ lái xe vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.