Tạm cấm đường phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế trong các ngày từ ngày 11/10/2020 đến ngày 13/10/2020 như sau:

1. Các tuyến đường trong diện tạm cấm:

Từ 06h00’ đến 08h30’; từ 10h30’ đến 12h00’; từ 12h30’ đến 14h30’ và từ 16h30’ đến 18h30’, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Đại hội) lưu thông trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn đến Trần Hưng Đạo – Quang Trung), Yết Kiêu, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản (đoạn từ Trần Quốc Toản – Yết Kiêu đến Trần Quốc Toản – Trần Bình Trọng), Nguyễn Du (đoạn từ Nguyễn Du – Lê Duẩn đến Nguyễn Du – Trần Bình Trọng).

2. Các tuyến đường trong diện hạn chế:

Từ 06h00’ đến 08h30’; từ 10h30’ đến 12h00’; từ 12h30’ đến 14h30’ và từ 16h30’ đến 18h30’, hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Đại hội) lưu thông trên một số tuyến đường: Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học đến Lê Duẩn – Khâm Thiên), Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Trần Quốc Toản, Phạm Đình Hổ, Hàng Chuối, Phan Huy Chú, Hàm Long, Ngô Quyền, Lò Đúc (đoạn từ Lò Đúc – Phạm Đình Hổ đến Lò Đúc - Phan Chu Trinh), Phan Chu Trinh, Tông Đản, Trần Nguyên Hãn, Trần Quang Khải, Tràng Tiền.

3. Đối với các tuyến phố khác, các phương tiện chấp hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 4. Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội, yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng. 5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau: - Phương tiện từ cá hướng đến khu vực nút giao Xã Đàn – Ô Chợ Dừa và Giải Phóng – Đại Cồ Việt vào địa bàn quận Hoàn Kiếm theo tuyến: Xã Đàn – Giải Phóng – Lê Duẩn – Trần Nhân Tông – Quang Trung – Lý Thường Kiệt hoặc Xã Đàn – Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Phố Huế - Hàng Bài đi các hướng vào địa bàn quận Hoàn Kiếm. - Phương tiện từ địa bàn quận Hoàn Kiếm đi đến các địa điểm, khu vực khác (qua khu vực tổ chức tạm cấm và hạn chế phương tiện giao thông): Các phương tiện từ cá hướng đến tuyến Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng – Nguyễn Khuyến –Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng hoặc Bà Triệu – Đại Cồ Việt để đi các hướng. - Người điều khiển phương tiện giao thông chủ động vòng tránh, lựa chọn hành trình phù hợp, không đi vào các tuyến đường trong diện tạm cấm, được nêu tại mục số (1) của thông báo này. Công an thành phố Hà Nội thông báo để người tham gia giao thông, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chấp hành, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.