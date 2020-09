Tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái trẻ, cả 2 đều chết đuối

Sáng 21/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ rơi xuống sông Lục Nam tử vong vào chiều 20/9. Thi thể cả hai cách nhau gần khu vực cầu Cẩm Lý không xa. Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là chị Dương Thị Thanh (1997- quê quán xã Thanh Lâm lấy chồng ở xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam và anh Giáp Văn Tuyền (SN 1998 - quê quán Thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị, huyện Lục Nam. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại nơi xảy ra sự việc rất đông người dân tập trung theo dõi, ai ai cũng đau xót cho các nạn nhân xấu số. Theo thông tin ban đầu, vụ tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái trẻ xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 20/9, chị Dương Thị Thanh điều khiển xe máy chạy trên cầu Cẩm Lý thì bất ngờ mất lái lao vào lan can cầu, người bị ngã xuống sông Lục Nam. Lúc này, tài xế xe tải Giáp Văn Tuyền đi qua nhìn thấy đã không chút do dự lao xuống sông cứu. Tiếp cận được nữ nạn nhân nhưng trong quá trình đưa vào bờ do dòng nước cuốn mạnh, tài xế xe tải bị đuối sức, nước chảy đã cuốn 2 người ra giữa dòng rồi mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích hai nạn nhân. Người thân nạn nhân cũng đến hiện trường gào khóc thảm thiết. Vụ tài xế xe tải lao xuống sông cứu cô gái trẻ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Số trẻ bị đuối nước tăng đột biến. Nguồn: VTV 1.

